Commentaire : Un regard sans Å“illÃ¨res

« Ceux qui ont le moins de chances de recevoir une éducation ont de plus en plus de chances de ne pas trouver un emploi.» Cette phrase d’un célèbre philosophe garde-t-elle encore un sens quelconque dans un monde post-industriel et dans lequel de nouvelles révolutions sont apparues? En tout cas, certains se permettent d’en douter, car la sentence ne serait plus d'actualité comme elle l’était jadis dans les sociétés industrialisées. D’autres voies seraient ouvertes à la jeunesse, notamment dans les pays en voie de développement, au vu des opportunités offertes par les nouveaux métiers créés grâce à la survenue de la société de l’information et de l’économie virtuelle.

Les métiers d’antan ont évolué et la technique détenue par les ouvriers spécialisés et les techniciens ainsi que les cadres moyens a changé de nature, et le savoir-faire est plutôt décliné dans les nouvelles technologies.

Dans ce domaine, si le diplôme peut booster une carrière, il n’est pas interdit aux autodidactes de briller par leurs innovations.

Ainsi, si l’on se base sur les résultats du baccalauréat de 2018, donnant un résultat de plus de 50% de réussite, il n’est plus opportun de se poser la question de savoir si, pour tous les autres, il y aurait une vie après le Bac tant les opportunités de créer son propre emploi et son business sont nombreuses.

Et quels sont les horizons ouverts, étant donné les difficultés, supposées ou réelles, pour les primo- demandeurs d'emploi de s’insérer sur le marché du travail ?

Si, pendant un certain temps, tous les analystes ont cru utile d'affirmer que l'automation allait menacer de nombreux postes, il n’en demeure pas moins que la qualification des cadres a déjoué cette prophétie, ce qui est une chance pour tous les jeunes qui se lancent sans hésitation dans la créativité concernant les TIC. Cette tendance est suivie par des jeunes qui ne sont pas passés nécessairement par le cursus scolaire et universitaire traditionnel, tant le self-made-man est presque devenu la règle dans ce domaine.

La démographie a été également présentée comme un autre risque faisant de la rareté de l'emploi un handicap pour trouver les moyens de subsistance qui répondent à des conditions de vie décente. Là aussi, le démographe Nacer Bourenane annonçait, il y a quelques années, que les craintes de ses collègues de voir l'effet de la croissance démographique poser des difficultés au secteur n'étaient en fin de compte qu'une vue de l'esprit.

Il avance comme argument le fait que le secteur tertiaire est susceptible de connaître une mutation fulgurante, bousculant tous les schémas surannés considérant que la richesse d'une nation se limitait au partage du gâteau.

Ainsi, donc, il est fort à parier que des opportunités nouvelles vont s’ouvrir à des cohortes entières de jeunes dans des métiers nouveaux et pas seulement dans l’industrie et dans l’agriculture, comme tendaient à le faire croire les plans successifs de développement depuis des décennies en Algérie. Le génie de tout un peuple trouvera de nouveau un terrain d’application insoupçonné qui permettra à la jeunesse de trouver des moyens ingénieux de se prendre en charge, sans jamais devenir un fardeau pour la communauté.

Ahmed Mesbah