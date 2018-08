Dangers de la pose du film plastique sur les vitres des vÃ©hicules : La DGSN sensibilise

Les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont organisé des activités de sensibilisation à travers le territoire national au profit des usagers de la route, notamment les jeunes, en vue de les prévenir des dangers de la pose du film plastique opaque sur les vitres des véhicules, a indiqué, hier, un communiqué des services de la Sûreté nationale. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif «d'ancrer une culture routière saine chez les usagers de la voie publique et prévenir les jeunes, en particulier, des dangers de la pose du film plastique opaque sur les vitres des véhicules qui peut être à l'origine d'accidents de la circulation pour manque de visibilité notamment durant la nuit», a précisé le communiqué.

Les services de la Sûreté nationale ont rappelé les dispositions du Code de la route algérien qui «interdit cette pratique et punit le contrevenant d'une amende forfaitaire allant de 2000 à 4000 DA, assortie d'un retrait du permis de conduire jusqu'à l'acquittement de ladite amende». Durant le premier semestre de l'année en cours, les services compétents de la Sûreté nationale ont dressé 21.781 contraventions routières. La DGSN a renouvelé, en cette occasion, son appel aux usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route, rappelant également le numéro vert 15-48 et celui de secours (17) pour tout signalement, a conclu la même source.



Plus de 790 infractions à Oran



Pas moins de 794 infractions liées à la pose de bande fumée adhésive sur les vitres des véhicules ont été enregistrées par les services de la sûreté de la wilaya d’Oran, depuis le début de l'année en cours, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité. Lors des opérations de contrôle et l’encadrement de la circulation au niveau des différents réseaux routiers, il a été observé le recours de plusieurs automobilistes à l’usage de cette bande adhésive, a indiqué la même source, en marge du lancement d’une campagne de sensibilisation sur les infractions liées à la bande fumée collée sur les vitres des voitures, initiée par les services de la sécurité publique relevant de la sûreté de wilaya. «Plusieurs automobilistes ne savent pas que tel usage est interdit par la loi, notamment celle relative à la sécurité routière, ainsi qu’au titre de la prévention contre la criminalité», a souligné un cadre de ce service, notant l’intérêt porté par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à la prévention contre ce genre de pratiques. «La pose de cette bande adhésive sur les vitres des véhicules, notamment les pare-brise, affecte la visibilité des conducteurs d’une part et entrave le fonctionnement et les missions des services de contrôle routier», a-t-il ajouté, tout en précisant que la prévention contre les accidents de la route et la criminalité exige l’absence de tout obstacle pouvant gêner la visibilité.

Organisée avec la participation des représentants de la presse, cette campagne s'est effectuée au niveau des ronds-points «Ahmed- Zabana» et «Résidence El Bahia» à hai Es-Seddikia. Par ailleurs, les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran avaient effectué, mardi après-midi, une sortie de sensibilisation sur le terrain, consacrée à la prévention contre les accidents de la route, en coordination avec des associations activant dans le domaine de la sensibilisation sur la sécurité routière. Cette initiative, à laquelle la presse locale a pris part, avait touché des sites connus par le grand flux durant les périodes de vacances, à l’instar du mont «Murdjadjo» et le site archéologique «Fort de Santa Cruz».