Pour rÃ©pondre aux exigences du marchÃ© du travail : La main-dâ€™Å“uvre qualifiÃ©e une nÃ©cessitÃ©

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels constitue l’un des trois segments du système national d’éducation et de formation à côté de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

Il constitue un secteur stratégique important dans le développement économique et social du pays qui se fixe pour objectif d’assurer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée répondant aux exigences et aux besoins du marché du travail à travers notamment la formation résidentielle et la formation par apprentissage.

Déjà en 2016, le ministère de tutelle expliquait qu’il visait également la formation, la reconversion, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs par le biais de la formation continue.

Pour cela, il dispose d’un vaste réseau d’établissements et de structures de formation répartis à travers le territoire national, dispensant des formations qualifiantes et diplômantes couvrant une large gamme de spécialités dans divers modes et niveaux de qualifications.

Pour répondre à l’ampleur et à la diversité de la demande de formation, le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels axe son effort aussi bien sur le développement de la formation initiale destinée aux primo-demandeurs, que sur le développement de la formation continue qui concerne particulièrement les travailleurs et les agents en activité.



Le défi de l’articulation avec le système éducatif



Il mentionne également que les défis auxquels est confronté le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels concernent essentiellement ses articulations avec le système éducatif et avec le monde du travail. Aussi, le ministère indique que la réforme qu’il a engagée vise un changement qualitatif devant permettre à la formation professionnelle de répondre aux objectifs d’adaptation permanente des formations aux profils des métiers, en relation avec l’évolution de la structure de l’emploi et des exigences universelles en la matière.

Le programme de réforme s’articule autour du rétablissement de la formation professionnelle dans sa vocation originelle en réhabilitant les métiers de l’artisanat traditionnel, en revalorisant et en développant les autres métiers manuels, en particulier ceux du BTP et de l’agriculture.

Il s’agit aussi d’introduire la promotion des métiers de la nouvelle économie fondée sur le savoir et la prise en charge de la formation et du perfectionnement de la ressource humaine du secteur, notamment les formateurs.

C’est dans ce contexte que le secteur a organisé, en avril 2007, après différentes étapes de maturation et de préparation, les Assises de la formation et de l’enseignement professionnels pour débattre toutes les questions avec l’ensemble des partenaires et acteurs du système national de formation. Il a également lancé une étude en vue de l’élaboration du Schéma directeur de la formation conformément à la loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

Le processus de réforme va se poursuivre pour mieux asseoir les résultats enregistrés jusque-là, notamment pour tout ce qui touche à la revalorisation des métiers manuels (artisanat traditionnel, agriculture, BTPH). Il s’agit aussi de la concrétisation des recommandations issues des Assises et de les traduire en actions et mesures concrètes, selon un échéancier bien précis.

La mise en place d’un observatoire de la formation et de l’enseignement professionnels qui constituera l’instrument privilégié de régulation, d’organisation et d’évaluation du système national dans son ensemble est aussi prévue.

C’est également le cas pour la création d’une Ecole nationale des métiers avec mission de réhabiliter tous les métiers « qui incarnent notre histoire et notre patrimoine culturel dans toute sa richesse et sa diversité», souligne le ministère.

La définition et la mise en œuvre d’un vaste programme de formation et de perfectionnement des personnels formateurs du secteur dans le but de relever leur niveau, d’améliorer leurs compétences et de les rendre plus aptes à assurer leur mission de formation sont aussi dans son agenda.

A ceci s’ajoute la volonté de renforcement du cadre juridique régissant le secteur, à travers l’élaboration des textes d’application de la loi d’orientation et la révision du statut particulier des travailleurs et du statut des établissements et organismes sous tutelle.

Le renforcement, en relation avec le ministère de l’Education nationale, du dispositif d’orientation des élèves vers les établissements de formation et la généralisation de l’utilisation de l’approche par compétences comme méthode d’élaboration des programmes de formation sont d’autres actions déclinées.

M. A.