À l’occasion du 72e anniversaire de l’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue indien et le Premier ministre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue indien, Ram Nath Kovind, à l’occasion de la célébration du 72e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer au raffermissement des relations de coopération bilatérale. «Il m’est agréable, au moment où la République de l’Inde fête le 72e anniversaire de son indépendance, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami», a écrit le Président de la République dans son message. «Je saisis également cette heureuse occasion pour vous réitérer ma ferme détermination à œuvrer, de concert avec vous, au raffermissement des relations de coopération qui lient nos deux pays, au mieux des intérêts de nos deux peuples amis», a ajouté le Président Bouteflika.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre de la République de l’Inde, Narendra Modi, à l’occasion de la célébration du 72e anniversaire de l’indépendance de son pays. «Il m’est agréable au moment où la République de l’Inde célèbre le 72e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos vœux les meilleurs de santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple indien ami», a écrit le président de la République dans son message. «Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer ma disposition à œuvrer, de concert avec vous, à la consolidation et au développement des relations d’amitié et de coopération unissant l’Algérie et l’Inde, au mieux des intérêts et aspirations de nos deux pays et peuples amis”, a conclu le Président Bouteflika.