fÃªte nationale de la RÃ©publique de CorÃ©e : Message de fÃ©licitations duâ€ˆPrÃ©sident Bouteflika

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Corée, Moon Jae-in, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son désir de poursuivre, avec lui, le dialogue et la consultation politiques sur l’ensemble des questions d’intérêt commun. «A l’occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de bien être pour le peuple coréen ami», a écrit le Président de la République. «Nos relations de coopération et d’amitié qui ont atteint un niveau satisfaisant, depuis que nos deux pays sont liés par la déclaration bilatérale de Partenariat stratégique, méritent d’être approfondies et diversifiées à la faveur de notre ambition commune de développer davantage ces liens», a-t-il poursuivi. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous dire mon désir de poursuivre, avec votre Excellence, le dialogue et la consultation politiques sur l’ensemble des questions d’intérêt commun et sur les voies et moyens de tirer avantage des complémentarités importantes qui existent entre nos deux économies, au profit de nos deux peuples», a conclu le chef de l’Etat.