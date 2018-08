A lâ€™occasion de la fÃªte nationale de leur pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue congolais et le Prince hÃ©ritier deâ€ˆLiechtenstein

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à poursuivre la concertation politique entre les deux pays en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique et social du continent africain. «La célébration de la fête nationale de la République du Congo m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos sincères félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bien être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple congolais frère», a écrit le Chef de l’Etat. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour relever la qualité d liens traditionnels d’amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays et vous réitérer mon attachement à leur approfondissement et leur raffermissement au bénéfice de nos deux peuples frères», a ajouté le Président Bouteflika. «Je voudrais, également, vous exprimer mon entière disponibilité à poursuivre la concertation politique entre nos deux pays en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique et social de notre continent», a conclu le Président Bouteflika.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à Son Altesse Sérénissime Prince héritier Aloïs de Liechtenstein, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la Principauté du Liechtenstein. «La célébration de la fête nationale de la Principauté du Liechtenstein m’offre l’agréable occasion d’exprimer à Votre Altesse, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé et de bonheur pour Vous-même, de progrès et de prospérité au peuple du Liechtenstein», a écrit le Chef de l’Etat. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous renouveler ma disponibilité à œuvrer, avec vous, à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays», a ajouté le Président de la République.(APS)