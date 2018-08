Formation professionnelle : M. Mebarki Ã©voque avec lâ€™ambassadeur du YÃ©men la relance de la coopÃ©ration

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a passé en revue hier avec l’ambassadeur du Yémen, Mohamed Aloui El Yazidi, l’état de la coopération bilatérale entre les deux pays et le rôle de l’Algérie dans la mise en place dans d’un système de formation professionnelle. Lors de leur entretien, M. Mebarki et l’ambassadeur ont convenu d’intensifier les échanges et examiné «la possibilité de relancer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle.

L’ambassadeur a évoqué la situation qui prévaut au Yémen et les efforts consentis pour le rétablissement de la stabilité et «salué le souci de l’Algérie d’aider son pays à surmonter cette situation difficile». Pour sa part, M. Mebarki a assuré que «l’Algérie ne ménagera aucun effort pour que ce pays frère puisse préserver son unité et retrouver sa stabilité».