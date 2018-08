L'AlgÃ©rie octroie une aide humanitaire dâ€™urgence au Niger

Le gouvernement algérien a décidé d’octroyer une aide humanitaire d’urgence de trente 30 tonnes à la République du Niger composée essentiellement de produits alimentaires et de médicaments, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Cette nouvelle aide humanitaire que l’Algérie accorde au Niger, destinée à la ville d’Agadez qui enregistre une arrivée massive de migrants, s’inscrit dans le cadre de sa politique de solidarité et de bon voisinage envers le peuple nigérien frère et constitue une contribution aux efforts des autorités de la ville pour faire face aux difficultés générées par la situation migratoire».