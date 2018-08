Lâ€™ANR rencontre 15 partis : Soutien au prÃ©sident de la RÃ©publique pour la continuitÃ©

Une rencontre consultative en vue «d’élargir le plus possible le front de soutien au Président de la République pour la continuité» s’est tenue hier à Alger en présence de 15 partis au siège de l’ANR à l’initiative de son SG Belkacem Sahli.

M. Sahli a annoncé un autre rendez-vous qui regroupera pas moins de 20 partis lors de la prochaine rentrée sociale qui a aussi annoncé le lancement prochain de l’initiative de «la continuité dans la stabilité et la réforme».

Les présidents du PRA, de Karama, du MJD, de Dajzair El Ghad, du Parti Ennour El Djazaïri, du Mouvement national pour la nature et le développement, du Parti national pour la solidarité et le développement étaient parmi les présents.

Le SG de l’ANR a annoncé «la signature de la plateforme politique de cette initiative dont le lancement officiel sera annoncé prochainement», affirmant que «l’objectif de cette rencontre ainsi que de cette initiative est de faire avancer le processus politique des réformes» tout en recherchant une convergence des idées pour créer un consensus et mobiliser la classe politique à engager un débat sur les présidentielles de 2019.

Dans le même contexte, le chef de l’ANR, a affirmé que la rencontre avec ces partis, qui constituent une force politique majeure représentant un million et demi de voix électorales, a permis de faire converger les différents points de vue. Cette convergence fera l'objet d'un «consensus avec les partisans de la continuité» qui «doivent intensifier leurs efforts dans l’élaboration d’une ligne politique en vue de relever deux défis». Les défis dont parle le SG de l’ANR s’articulent autour de «la nécessité de préserver le climat de stabilité» et celle de «l’approfondissement des réformes sur le plan politique, économique et social».

La nécessité de parvenir à un minimum de consensus sur les priorités de chaque formation est ce qui permet, ajoute Sahli, «d'assurer la coordination avec tous ceux qui partageant la même vision concernant les prochaines élections présidentielles».

Les chefs de ces partis regroupés au sein de cette initiative n’ont pas manqué de louer les acquis et réalisations des deux dernières décennies. Des réalisations qui «ont permis à l’Algérie de retrouver sa stabilité politique, économique et sécuritaire : le capital des générations futures».

«La situation économique du pays est bonne malgré la chute du prix du pétrole», a-t-il soutenu avant d’ajouter : «Nous sommes en train de préparer un programme 2020-2030 qui nous permettra d’affronter toute crise.»

Abondant dans le même contexte, Belkacem Sahli a expliqué que la «continuité ouvre la voie à la préservation de la stabilité institutionnelle et sociale».

Une stabilité qui ne signifie nullement le statu quo, a-t-il ajouté, mais plutôt une concrétisation des acquis de la Constitution adoptée en 2016.

Poursuivant dans le même ordre d’idée, Sahli est revenu sur le message du Président de la République lors de la célébration de la fête de l’indépendance pour rappeler que «M. Abdelaziz Bouteflika a évoqué les acquis des 56 ans d’indépendance et la nécessité de mener le combat pour le développement pour la stabilité et à mettre en pratique une stratégie autour des réformes de plusieurs secteurs».

Les chefs des partis présents au siège de l’ANR se sont accordés à dire que la rencontre a été l’occasion d’un débat politique dans un climat de sérénité et de confiance réciproque. Ainsi Kamel Ben Salem, le SG du Parti de renouveau algérien, a déclaré que «notre responsabilité politique, notre devoir national nous incitent à dire notre mot pour l’avenir de l’Algérie et les générations futures». Et d’ajouter : «la stabilité constitue un acquis que nous devons défendre et c’est ce qui motive notre appel au Président de poursuivre sa mission.»

De son côté le chef du parti El Karama, Benhamou, a souhaité un meilleur traitement médiatique de l’initiative. Il souligne que «la force de notre pays réside dans la puissance de ses institutions», comme l’avait déjà souligné le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui. M. Benhamou poursuit : «soutenir le Président c’est un appui à la pérennité des institutions de l’Etat».

Tahar Kaïdi