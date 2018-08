ClÃ´ture de l'UniversitÃ© dâ€™Ã©tÃ© des cadres et militants du Front Polisario et de la RÃ©publique sahraouie : Le soutien de lâ€™AlgÃ©rie indÃ©fectible et non nÃ©gociable

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a affirmé à partir de Boumerdès que le soutien de l'Algérie à la cause sahraouie est «indéfectible et non négociable» car il s'agit d'une question de décolonisation au vu des décisions de la légalité internationale.

Partant de cette position l'Algérie «ne peut en aucune manière intervenir dans les négociations directes» prévues entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc à la fin de l'année, en application du processus de l'ONU, a insisté M. Djamel Ould Abbès, représentant le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la 9e édition de l’université d’été des cadres et militants du Front Polisario et de la République sahraouie. Dans une déclaration à la presse, M. Ould Abbès a indiqué que la «forte» participation d'acteurs politiques à ces travaux, qui ont pris fin aujourd'hui, et la présence du parti FLN «sont une preuve tangible de la position inaliénable de l'Etat algérien depuis 1973 à ce jour, une position émanant de la Déclaration de Novembre 1954 et reposant sur les décisions pertinentes de l'ONU, de l'Union africaine (UA) et de la Cour internationale de La Haye». «En accueillant les dirigeants et les cadres sahraouis et en exprimant sa solidarité au peuple sahraoui, l'Algérie réitère à chaque fois son engagement indéfectible en faveur des causes justes et de la cause sahraouie en tant que question de décolonisation», a soutenu le SG du FLN. Précisant que «l'Algérie dont le soutien à la cause sahraouie est indéfectible et non négociable réaffirme encore une fois qu'elle n'a rien à voir avec les négociations directes auxquelles le Conseil de sécurité a appelé pour la fin de l'année en cours entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc», M. Ould Abbès a mis en avant, dans ce contexte «l'appui et le soutien de la direction algérienne au processus onusien mené par l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Horst Köhler, visant à relancer des négociations directes entre les parties en conflit (le Front Polisario et le Royaume du Maroc) en vue de parvenir à une solution juste à la cause sahraouie». A cette occasion, M. Ould Abbès a tenu à rappeler que «la position de l'Algérie ne vise en aucun cas à nuire aux relations d'amitié entre les peuples algérien et marocain», soulignant que «quiconque tente d'attiser les feux de la Fitna entre les deux pays voisins fait fausse route». La 9e édition de l'université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de l'Etat sahraoui avait débuté le 4 août à l'université M'hamed Bouguera à Boumerdès, sous la supervision du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui en coordination avec l'ambassade de la République sahraouie à Alger.

M. El Ouali Akik (Premier ministre sahraoui) : Le Front Polisario ouvert au dialogue et aux négociations



Le Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed El Ouali Akik, a affirmé, hier à Boumerdès, que le Front Polisario demeurait ouvert au dialogue et aux négociations avec les entreprises et opérateurs économiques désirant investir dans les richesses naturelles du Sahara occidental, et ce dans le cadre du respect de la loi et en tenant compte des intérêts du peuple sahraoui. Dans son allocution de clôture de la 9e Université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD, le Premier ministre sahraoui a appelé à «l'arrêt immédiat du pillage des richesses du Sahara occidental et au respect de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) ayant déclaré que le Sahara occidental et le Maroc sont deux pays distincts et séparés et que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental». En présence du secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, des vice-présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), de plusieurs ambassadeurs et de représentants de partis, d'instances et d'organisations, le PM sahraoui a indiqué que «le peuple sahraoui dispose de son droit à l'autodétermination et doit être consulté pour ce qui est du sort de ses richesses», ajoutant que «tout accord conclu entre le Royaume du Maroc et l'UE ne pourrait inclure le Sahara occidental». «Nous condamnons vigoureusement les tentatives de certaines parties européennes visant à contourner les décisions de la CJUE, en violation du Droit européen, du Droit international et du Droit humanitaire international», a-t-il poursuivi, soulignant que le Front Polisario jouissait de son droit de recourir à tous les moyens juridiques disponibles pour défendre les droits de son peuple.

Dans ce cadre, il a réaffirmé «la sincère» volonté des dirigeants sahraouis pour la coopération avec les efforts pacifiques du Secrétaire général de l'ONU et de son Envoyé personnel, Horst Köhler dans le cadre du parachèvement du processus de décolonisation», tout en mettant en garde contre l'intransigeance du Maroc qui menace la paix et la stabilité dans la région. «Il est grand temps que le Conseil de sécurité prenne des mesures fermes afin d'amener le Maroc à se conformer à la légalité internationale», a affirmé le PM sahraoui. Il a également souligné l'engagement du Front Polisario au respect des termes du cessez-le-feu et sa disponibilité à coopérer avec le SG de l'ONU pour la résolution des incidences de l'ouverture par l'occupant marocain d'un passage et la construction d'une route traversant la région de Guergarate. M. Mohamed El Ouali Akik a salué, à cette occasion, l'Union africaine (UA) pour ses positions de principe et son attachement à son rôle en tant que partenaire de l'ONU dans le règlement de la cause sahraouie et la décision du 31e sommet de l'UA tenu à Nouakchott sur la création d'un mécanisme africain chargé du conflit au Sahara occidental, réitérant son entière disponibilité à engager des négociations directes de bonnes foi et sans conditions préalables entre les deux Etats membres de l'UA.

A cette occasion, le PM sahraoui a mis en garde contre les dangers qui guettent la région du fait des politiques expansionnistes du régime marocain qui, au-delà des entraves posées devant la solution pacifique, persiste dans l'encouragement et la propagation du crime organisé tout en plongeant la région dans le fléau de la drogue. A ce titre, M. Mohamed El Ouali Akik a condamné fermement les pratiques coloniales et répressives adoptées par le Maroc à l'encontre des civils sahraouis sans défense, appelant l'ONU à assurer la protection nécessaire à la population sahraouie et à lever le blocus imposé aux territoires sahraouis occupés tout en permettant l'accès aux journalistes et aux observateurs internationaux indépendants. Il a appelé, dans ce cadre, à accélérer la libération des détenus du groupe Gdeim Izik, des étudiants et de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines.

Le Premier ministre sahraoui a estimé, par ailleurs, que l'organisation de cette Université en Algérie témoigne de la profondeur et la solidité des relations qui lient les deux peuples et les deux Etats traduisant le soutien et l'accompagnement de l'Algérie à une politique adoptée par le Front Polisario depuis les premières années ayant pour but de former ses cadres.