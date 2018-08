Des logements leur seront affectÃ©s : 1.300 mÃ©decins spÃ©cialistes exerceront au Sud et dans les Hauts Plateaux

«Quelque 1.300 médecins seront bientôt affectés pour assurer la couverture sanitaire dans les Hauts Plateaux et le Sud et ce, dans le cadre de l’accomplissement du service civil», l’annonce a été faite par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Un communiqué souligne que les médecins ayant obtenu un certificat d’études spéciales en sciences médicales en médecine, seront en mesure de mener à bien leur affectation à travers un choix du lieu pour exercer leur profession durant la période comprise entre le 5 et le 16 septembre. Le même document indique que la mutation sera assurée à travers le site électronique «http://repartition-sc.sante.gov.dz» tout comme l’année dernière. Le médecin spécialiste devrait se rendre aux directions de la santé les plus proches de son lieu de résidence afin de récupérer l’accès du site web de la mutation. Le spécialiste pourra ainsi saisir les données et vérifier l’exactitude des données personnelles, y compris le nom, la spécialisation et la moyenne obtenue lors de l’examen du certificat d’études médicales spécialisées. Les informations concernant les procédures de cette opération peuvent être consultées sur le site : http://sante.gov.dz.

Pour ce qui concerne le processus d'affectation automatique, la plate-forme numérique intitulée solution DEMS Service civil lance automatiquement le processus d'affection à la date indiquée par le ministère de la Santé. Le premier praticien du classement de chaque spécialité sera affecté d'office à son unique choix. Le deuxième praticien du classement sera affecté à son premier choix sous réserve de la disponibilité du poste. Et ainsi de suite pour les autres praticiens.

S’agissant des recours, les candidats peuvent introduire leurs recours via internet sur le même site dans un délai maximum de dix jours à compter du 17 septembre prochain. Où le médecin fournira les arguments et les justificatifs probants.

Les décisions d'affectations seront établies 24h après la clôture de la période du choix, le candidat peut demander, de son côté, de recevoir l'affectation dans n'importe quelle wilaya de son choix. Cette décision intervient au moment opportun, les établissements hospitaliers dans le Sud ont besoin des services de ces spécialistes. Il faut dire que ces dernières années un déficit en médecins spécialistes a été enregistré. Il faut dire tous les moyens ont été mis à la disposition des médecins spécialistes, leur permettant, ainsi d'exercer leur fonction dans les meilleures conditions. Une fois sur place un logement décent et un plateau technique fonctionnel leur seront affectés, ce qui devrait contribuer à coup sûr à améliorer les prestations sanitaires dans ces régions.

A noter que l'examen du diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS) pour l'ensemble des résidents s’est déroulé durant la période allant du 1er au 19 juillet, conformément aux textes réglementaires en vigueur. Cette session de rattrapage fait suite à la session normale qui s'était initialement prévu 18 mars au 12 avril de l'année en cours et qui a été boycotté par la plupart des médecins résident qui ont observé une grève de plus de sept mois.

Sarah A. Benali Cherif