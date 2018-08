MÃ©dÃ©a : 132 paramÃ©dicaux en renfort

Pas moins de cent trente-deux paramédicaux sont venus renforcer récemment le personnel médical affecté au niveau des différentes structures sanitaires de la wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès de la direction de la santé. Ce renfort porte à quatre cent dix-sept le nombre global d’agent paramédicaux et aides-soignants qui ont rejoint, depuis le mois d’avril dernier, les établissements hospitaliers et structures sanitaires de proximité disséminés à travers la wilaya, a-t-on indiqué. Pour rappel, la précédente promotion, sortie de l’institut national supérieur de formation paramédical de Médéa fin mars, était composée de 285 paramédicaux qui sont opérationnels depuis au niveau des structures sanitaires de la région. Le problème de manque d’encadrement en personnel paramédicaux rencontré auparavant dans certains structures sanitaires, situées en zones rurales ou qui ont intégré de nouveaux services médicaux, est «en passe d’être réglé progressivement», a-t-on signalé. Plusieurs salles de soins rouvertes durant l’année 2018 dans de nombreuses zones enclavées de la wilaya après des années de fermetures, ont bénéficié, à la faveur de ce renfort, d’agents paramédicaux et aides-soignants pour assurer le fonctionnement de ces structures sanitaires et garantir des prestations de base au profit des habitants de ces zones, a-t-on fait observer.