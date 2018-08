Loi sur la santÃ© : publication au journal officiel

Il faut dire d’emblée que les dispositions relatives au service civil soulignent dans l’article 196 du texte que «les praticiens spécialistes sont assujettis aux dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil» et que «l’Etat assure les moyens matériels et met en place les mesures incitatives nécessaires à l’exercice de l’activité de l’assujetti au service civil, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux».

Il est précisé dans ce cadre que les affectations des praticiens spécialistes concernées s’effectuent au sein des structures et établissements publics de santé, selon les besoins déterminés par la carte sanitaire. Le texte met en exergue «les modalités d’application du présent article, notamment la liste des spécialités concernées, les modalités d’accomplissement du service civil ainsi que les mesures incitatives d’accompagnement fixées par voie réglementaire». Autre remarque importante à retenir «les praticiens médicaux spécialistes sont tenus d’accomplir l’obligation du service civil au sein des structures et établissements publics de santé avant d’exercer dans le secteur privé ou à titre libéral», note l’article 197 de la nouvelle loi. Il convient de rappeler, par ailleurs, que ce texte, qui fixe les dispositions et principes fondamentaux, vise à concrétiser les droits et devoirs de la population en matière de santé. Il a, en fait, pour objet «d’assurer la prévention, la protection, le maintien, le rétablissement et la promotion de la santé des personnes dans le respect de la dignité, de la liberté, de l’intégrité et de la vie privée», comme souligné d’ailleurs au niveau du premier article de cette loi. Pour ce qui est des objectifs en matière de santé, ces derniers consistent à assurer la protection de la santé des citoyens à travers l'égal accès aux soins, la garantie de la continuité du service public de santé et la sécurité sanitaire. Les activités de santé s’appuient sur les principes de hiérarchisation et de complémentarité des activités de prévention, de soins et de réadaptation des différentes structures et les établissements de santé. Ce qu’il faut savoir aussi c’est que «la politique nationale de santé s’appuie, notamment dans sa mise en œuvre, sur l’intersectorialité, à travers la contribution, l’organisation et l’orientation des différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé» et que le système national de santé s’appuie «sur un secteur public fort». Il est annoncé également, dans l’article 11 de ce texte, la création d’un observatoire national de la santé chargé, sur la base des données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales, de contribuer à l’élaboration des éléments de la politique nationale de santé, à la détermination des priorités sanitaires devant bénéficier d’un programme de santé publique, de donner son avis et de faire des recommandations sur toutes questions se rapportant aux domaines de la santé. L’observatoire dont la composition, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par voie réglementaire est appelé à élaborer un rapport annuel sur l’état de santé de la population qu’il soumet au ministre chargé de la santé.

Il convient de signaler par ailleurs qu’en plus de la garantie du droit aux soins à travers tout le pays par «un secteur public encadré», ce texte consacre la gratuité des soins et ce, non seulement pour les Algériens mais aussi pour tous les citoyens se trouvant sur le territoire national, notamment ceux en situation difficile. En effet, le chapitre consacré aux Droits et obligations des patients, stipule notamment dans son article 21 que «toute personne a droit à la protection, à la prévention, aux soins et à l’accompagnement qu’exige son état de santé, en tous lieux et à toutes les étapes de sa vie. Elle ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins en raison, notamment, de son origine, de sa religion, de son âge, de son sexe, de sa situation sociale et familiale, de son état de santé ou de son handicap. Aucun motif, de quelque nature que ce soit, ne peut faire obstacle à l’accès du citoyen aux soins dans les structures et les établissements de santé, notamment en cas d’urgence». Parmi les reformes importantes introduites dans la loi, figurent notamment «le renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation et le développement de l'organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte, du schéma d'organisation et la planification sanitaire». Les dispositions phares de la loi sur la Santé concernent en effet le renforcement du service public de santé en le rendant «plus accessible et plus performant» et à «mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l'offre de soins qu'il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions». Aussi et selon les dispositions des articles 269, 270 et 271, la carte sanitaire a pour objectif de prévoir les évolutions nécessaires, en vue d’adapter l’offre de soins ; de satisfaire, de manière optimale, les besoins de santé ; de définir l’organisation du système de soins ; de fixer les conditions de mise en réseau des établissements de santé ; d’assurer l’accès et l’amélioration des soins à travers tout le territoire national.

La carte sanitaire fixe les normes de couverture sanitaire et détermine les moyens à mobiliser au niveau national et régional en tenant compte, notamment du bassin de population, des caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, géographiques, démographiques et socio-économiques, afin d’assurer une répartition équitable des soins de santé. La carte sanitaire est élaborée, évaluée et mise à jour périodiquement selon des modalités fixées par voie réglementaire. Aussi, le schéma d’organisation sanitaire vise à «susciter les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements et structures de santé», souligne le texte.

A retenir, sur un autre registre, que les articles de cette loi ont consacré, également, le principe du médecin généraliste de référence qui sera l'axe autour duquel les soins en Algérie seront organisés.

Le projet de loi sur la Santé prévoit également l'introduction d'une disposition relative à la bioéthique définissant les règles de greffe d'organes, de tissus et de cellules humaines, de l'assistance médicale à la procréation, le don de sang et les études cliniques. A noter, aussi, l'article 356 du texte prévoit la création d'un «Conseil national de déontologie et des sciences de la Santé placé auprès du ministre chargé de la Santé qui sera chargé de présenter des avis et des recommandations sur les questions de déontologie». Autre institution très importante attendue à la faveur de la nouvelle loi sanitaire, l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Les articles 223-224 et 225 évoquent la création de cette agence qui est en fait «un établissement public à gestion spécifique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé». Cette agence assurera, notamment une mission de service public en matière d’enregistrement, d’homologation et de contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine.

Ce texte, fort de pas moins de 450 articles et qui vient fixer les dispositions et principes fondamentaux de tout ce qui concerne le domaine de la santé en Algérie, précise enfin que les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, sont abrogées.

Toutefois, ajoute le même document, les textes pris pour son application continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention des textes réglementaires prévus.

Soraya Guemmouri