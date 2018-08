Aid El Adha : journÃ©e de sensibilisation Ã  Milaâ€¦

Une rencontre de sensibilisation sur les maladies susceptibles d'affecter les moutons et leur danger sur la santé humaine a été organisée mardi au centre culturel islamique de la wilaya de Mila par l’association locale des médecins vétérinaires «El Hikma» sous le slogan «Pour un Aïd El-Adha sain et joyeux». Au cours de cette rencontre, les intervenants sont unanimes à souligner que la prévention demeure «la solution la plus appropriée» pour éviter tout genre de pathologie animale qui peut se répercuter sur la santé de l’homme, mettant en avant l’importance d’acquérir le mouton du sacrifice depuis les points de vente contrôlés par la direction des services agricoles (DSA) et «de bien vérifier la carcasse du mouton pendant et après l’abattage».

Le médecin vétérinaire, Zineb Zouaghi, affirmant que le kyste hydatique pourrait affecter plusieurs organes du mouton, relève la nécessité de «se débarrasser de tous les organes affectés afin d’éviter les risques de contamination».

La représentante de la DSA, le médecin vétérinaire Naïma Louati, incombe, pour sa part, la cause de putréfaction de la viande du mouton, phénomène observé au cours des dernières fêtes du sacrifice, à «l’absence de conditions appropriées pendant et après le sacrifice», notamment, soutient-elle, «la température et le taux d’humidité élevés, le non-respect des normes d’hygiène des outils employés dans la chaîne de froid pour la conservation de la viande».

La même responsable conseille les citoyens de préparer le mouton au sacrifice en s’abstenant de le nourrir 12 heures avant l'immolation, avec la possibilité de l'abreuver, avant de mettre l’accent sur la nécessité d’éviscérer l'ovin dès son dépouillement et de ne pas exposer la viande aux rayons de soleil ou à la poussière. Au cours de son intervention, le médecin vétérinaire Ali Hamri a insisté sur l’impératif de se débarrasser du kyste hydatique conformément aux recommandations d’usage, à savoir l’incinération, dans un trou profond, de la partie infectée puis couvrir l'endroit de plâtre et de terre afin d’empêcher particulièrement les chiens de l’atteindre. Lors de son intervention intitulée «L’impact de l’infection du mouton de l’Aïd sur la santé humaine», le président de l’Union des médecins algériens dans l’Est du pays, le Dr Khaled Saïd, met en garde contre les maladies susceptibles d'affecter le mouton destiné au sacrifice, évoquant, entre autres, la tuberculose. Khaled Said insiste également sur la nécessité de lutter contre les chiens errants et de contrôler les chiens domestiques «qui représentent l’un des facteurs de la transmission de certaines maladies». Pour sa part, le directeur des services agricoles (DSA), Messaoud Bendridi, affirme que tous les médecins vétérinaires du secteur public «seront mobilisés durant les deux jours de l’Aïd El Adha en vue d’assurer le contrôle de la qualité des moutons».



… 4 points de collecte de peaux de moutons à Constantine



Pour la réussite de l’opération de collecte de peaux, lancée à l’échelle nationale par le ministère de l’Industrie et des Mines, et ciblant celles des ovins, bovins et caprins concernés par l’abattage rituel de l’Aïd El Adha, la direction locale du secteur a tenu une rencontre de concertation avec ses différents partenaires, et ce, afin de mettre la touche finale au programme d’action arrêté, lequel vise à mener une large sensibilisation auprès des citoyens pour qu’ils gardent les peaux des bêtes sacrifiées chez eux, avec des conseils pratiques portant sur la manière de les conserver en bon état, notamment en mettant du sel dessus et en les aérant, avant de les porter aux points dédiés à la collecte.

À ce titre, il faut signaler que les autorités locales ont arrêté quatre sites couvrant l’ensemble du territoire de la wilaya, où seront regroupées les peaux de bêtes, avant d’être transférées vers les unités de transformation des cuirs. Afin de donner plus d’impact à l’initiative de la direction de l’Industrie et des Mines, les radios locales seront mises à contribution, avec des spots de sensibilisation qui seront diffusés en boucle.

De même, une campagne d’affichage sera lancée au niveau des mairies et des mosquées. Concernant ces dernières, les citoyens ayant pris les années passées l’habitude de remettre les peaux des moutons aux lieux de culte, le rôle des imams et du mouvement associatif peut s’avérer déterminant dans la réussite de l’opération.

Pour rappel, 6 wilayas pilotes (Alger, Oran, Sétif, Jijel, Batna et Constantine) ont été retenues pour cette première campagne, et une extension vers d’autres wilayas est envisageable dès l’année prochaine, surtout en cas de réussite de l’opération. Il est à noter qu’un peu plus de 4 millions de têtes d’ovins sont sacrifiées chaque année, en Algérie, à l’occasion de l’Aïd El Adha. Selon les estimations de la Fédération des textiles et cuirs, l’équivalent de 60 milliards de centimes de peaux issues de ces dernières finit à la poubelle.

Les journées des 21 et 22 août chômées et payées

Les journées des mardi 21 et mercredi 22 août 2018 seront chômées et payées à l'occasion de l'Aïd El Adha, indique un communiqué de la Direction générale la Fonction publique et de la Réforme administrative. Ces deux journées seront chômées et payées pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, précise le communiqué. Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté, ajoute la même source. Cette mesure intervient conformément à la loi 63- 278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales.