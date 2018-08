Camp des scouts arabes : L'AlgÃ©rie prÃªte Ã  accueillir la 32e Ã©dition

Le commandant général du Mouvement des scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Bouallag, a affirmé hier que l'Algérie était prête à accueillir, du 25 août au 5 septembre, la 32e édition du Camp des scouts arabes avec la participation «record» de 16 pays arabes.

Lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs en cours de ce rendez-vous prévu au Village africain de Sidi Fredj (Ouest d'Alger), M. Bouallag a indiqué que la manifestation organisée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera placée sous le thème «Le rêve arabe». M. Bouallag a ajouté que l'Algérie était «prête à accueillir la manifestation» qui verra la participation de 1.200 scouts représentant 16 pays arabes et encadrés par 350 superviseurs.

L'objectif de la manifestation est de «permettre aux scouts arabes des deux sexes de s'enquérir du modèle algérien en matière de développement, de sécurité et de stabilité à travers l'exemple réussi de la Charte pour la paix et la sécurité», en sus de «l'ancrage de la culture de l'unité arabe et le renforcement des liens de fraternité entre les scouts arabes et le renforcement de leur unité pour œuvrer à la construction et au développement de la société arabe». Outre les pays arabes, la manifestation verra la présence de délégués de pays amis, d'Afrique et d'Europe, outre des délégations de Turquie et des Etats-Unis, en tant qu'invités d'honneur de cette 32e édition.