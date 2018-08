Il Ã©tait professeur Ã  l'UniversitÃ© islamique de MÃ©dine : Le Cheikh Aboubakr Al-Djazairi dÃ©cÃ©dÃ©

Une foule de fidèles a accompli, hier à la mosquée du Prophète (Arabie Saoudite), la prière funéraire suite au décès du Cheikh Aboubakr Djabir Ibn Moussa Al-Djazairi, professeur à l'Université islamique de Médine et ex-éducateur à la mosquée du Prophète, décédé, mardi soir, à l'âge de 97 ans, des suites d'une longue maladie. Le défunt a été inhumé au cimetière d'Al-Baqie (Arabie Saoudite).

Le Cheikh avait souffert, l'année dernière, d'une sévère pneumonie et a été transféré à l'hôpital de Médine (Arabie Saoudite) pour recevoir les soins nécessaires. Le défunt a exercé comme professeur à la mosquée de Médine pendant environ 50 ans et à l'université islamique de la même ville. Il a été l'auteur d'un nombre de livres traitant des domaines islamiques tels que la Croyance et l'Interprétation, dont «Ayssar Al Tafasir li Kalam Al Ali Al Kabir», «Minhadj Al Mouslim» et «Hada Al Habib Ya Mouhib». Né en 1921 à Lioua près de Tolga (Biskra), le savant a reçu sa formation de base dans ce village avant de quitter le pays pour s'installer avec sa famille à Médine.