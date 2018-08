PrÃ©inscriptions universitaires : DÃ©but de la seconde phase aujourdâ€™hui

La plate-forme consacrée à l’hébergement a été clôturée, hier, et sera rouverte du 2 au 16 septembre.



244.888 nouveaux bacheliers sur 265.822 ont confirmé leur affectation pendant la première phase des préinscriptions, c’est ce qu’à indiqué, hier, le directeur des réseaux d’information et de communication universitaire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. M. M’Hamed Mestghalmi qui s’est exprimé sur les ondes de la Chaîne III, a fait savoir que la seconde phase des préinscriptions universitaires qui a remplacé la période des recours, prendra fin, aujourd’hui, par la proclamation des résultats des affectations des nouveaux bacheliers concernés. Il a, par ailleurs, révélé que la période d’inscription définitive est prévue à partir du 2 septembre au niveau des universités d’affectation, précisant que les futures étudiants devront se présenter avec un dossier comportant l’original de leur baccalauréat, deux photos d’identité et les frais d’inscription.

Notons que l’opération d’inscription sur la plate-forme consacrée à l’hébergement qui a débuté le 8 août a pris fin hier, elle sera relancée du 2 au 16 septembre et concernera, outre, l’hébergement, la bourse et le transport.

Il faut savoir que les inscriptions pour l’hébergement ont été prises en charge, depuis l’année dernière, par cette plate-forme ou le système Progres et se sont généralisées cette année aux opérations d’inscription au Master qui ont débuté le 28 juin dernier et seront mises à profit pour les inscriptions en doctorat, ainsi qu’aux œuvres universitaires (bourse et transport). Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a, récemment, fait savoir que certaines actions on été délégués aux institutions universitaires sous la supervision du système informatique Progres et ce, dans le cadre de la décentralisation de l’administration et des facilitations des procédures administratives conformément aux instructions du Président Abdelaziz Bouteflika.

Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’administration universitaire à travers l’utilisation et la généralisation des nouvelles technologies dans plusieurs activités pédagogiques et dans la recherche scientifique. Le ministre qui a fait état de l’amélioration de la qualité des œuvres universitaires, a appelé les chefs d’établissements universitaires à œuvrer à promouvoir la vie estudiantine dans les campus. En outre et pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, le département de M. Hadjar escompte aussi sur le renforcement de l’encadrement pédagogique à travers le recrutement de 3.000 enseignants qui viendront renforcer les effectifs actuellement en exercice qui tournent autour de 60.000 enseignants, tous grades confondus. Un effectif appréciable, dont près de 47% sont des femmes. Ces nouvelles recrues viendront prêter main-forte au corps enseignant en exercice qui encadre 1,7 million d’étudiants. Notons que le ministère veille à assurer une rentrée universitaire confortable à travers le renforcement des capacités d’accueil pédagogiques et des œuvres sociales.

Cette année, le nombre de places pédagogiques sera porté à 1.452.000 après la réception de 67.100 nouvelles places à la rentrée universitaire. Pour ce qui est des capacités d’hébergement, le secteur prévoit la réception de pas moins de 45.500 nouveaux lits et six cantines centrales. Ce nombre portera les capacités d’hébergement à 629.500 lits à la prochaine rentrée. Il convient de savoir que parmi les objectifs tracés par le secteur en matière d’œuvres universitaires, figure l’amélioration de la qualité des œuvres sociales et la création d’espaces d’animation au sein des cités universitaires, à travers la création de clubs scientifiques et sportifs.

Pour cette année, le nombre total des étudiants des trois cycles atteindra donc 1.740.000, dont 276.391 nouveaux bacheliers, 370.000 étudiants qui seront diplômés à la fin de l’année universitaire, 232.000 licenciés du système LMD parmi lesquels près de 190.000 rejoindront le cycle du Master.

Kamélia H.