Eradication des chalets Ã  Illizi : 146 habitations dÃ©molies

Plus de 1.033 habitations et structures préfabriquées recensées seront touchées par l’opération l Les occupants relogés dans de nouveaux logements de type public locatif (LPL) 146 chalets ont été démolis dans la commune d’Illizi dans le cadre de l’éradication totale de ce type d’habitation dans cette wilaya, a-t-on appris des responsables de la daïra d’Illizi. Cette opération a été lancée en début de cette année au niveau de cette collectivité locale, dans le cadre de l’exécution du programme national de l’éradication de ce type d’habitation à travers le territoire national, et en application des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, lors de sa dernière visite dans la région, a indiqué à l’APS le chef de daïra de Illizi. Les locataires de ces habitations ont été relogés dans de nouveaux logements de type public locatif (LPL), a ajouté le responsable. Les chalets restants, au nombre de 28 unités, seront également éradiqués dans les prochaines jours et leurs propriétaires seront relogés dans de nouveaux logements sociaux au titre d’une opération prévue le début du mois de septembre prochain, selon la même source. Il est prévu également la démolition d’une manière graduelle des sièges et structures publics du même type de constructions préfabriquées existants à travers cette commune, a-t-on signalé. Des moyens matériels et humains ont été mobilisés par les services de la commune d’Illizi pour assurer le bon déroulement de cette opération, a fait savoir, de son côté, le vice président de l’APC, Azargaf Brahim. L’assiette foncière récupérée sera destinée pour la réalisation de nouveaux services, susceptibles de contribuer à l’amélioration du cadre de vie de la population locale. Plus de 1.033 habitations et structures préfabriquées recensées à travers les communes de la wilaya d’Illizi, seront touchées par l’opération de démolition.

PUBLIE LE : 16-08-2018 | 0:00