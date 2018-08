Change : L'euro continue de baisser face au dollar

L'euro touchait, hier, un nouveau plus bas depuis 13 mois face au dollar, tandis que la livre turque reprenait quelques couleurs, malgré l'aggravation des tensions avec les Etats-Unis. En fin de matinée, la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1324 dollar, après avoir touché une heure plus tôt un nouveau plus bas depuis 13 mois à 1,1316 dollar. Mardi soir, la monnaie unique valait 1,1344 dollar. La devise européenne se stabilisait face au yen à 126,06 yens contre 126,10 yens mardi soir. Le dollar, lui, montait face au yen à 111,32 yens, contre 111,15 yens mardi. Hier matin, la devise turque se redressait face au dollar, gagnant environ 3,20% en matinée. Une tendance qui s'est poursuivie hier, avec un nouveau plancher touché en matinée.

Le ministre des Finances turc, Berat Albayrak, qui est le gendre de M. Erdogan, a affirmé mardi dernier qu'Ankara continuerait de «protéger la livre». Hier, Ankara a fortement augmenté les droits de douane de plusieurs produits américains. Parmi les produits visés par cette forte hausse figurent les véhicules de tourisme, dont les tarifs douaniers s'élèvent désormais à 120%, certaines boissons alcoolisées (140%), le tabac (60%) ou encore le riz et certains produits cosmétiques. La veille, l'euro avait été bousculé par des données mitigées pour le bloc de la monnaie unique. La production industrielle dans les pays de la zone euro y a ainsi baissé de 0,7% en juin après une hausse de 1,4% en mai, alors que les analystes tablaient sur -0,4%. En revanche, la croissance économique pour le deuxième trimestre a été révisée à la hausse à 0,4% contre 0,3% précédemment. La livre britannique, de son côté, a touché un nouveau plus bas depuis juin 2017 face au dollar à 1,2692 dollar, quelques heures avant les chiffres de l'inflation. Selon l'Office des statistiques nationales, la hausse des prix a accéléré en juillet à 2,5% sur un an, après 2,4% en juin. C'est la première fois que l'inflation s'accélère depuis le mois de novembre. En matinée, la monnaie chinoise est tombée à 6,9137 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis mars 2017, contre 6,8843 yuans mardi après-midi.