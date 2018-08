Elles exposeront leurs solutions et innovations : Des startups algÃ©riennes au forum international de Tunis

«Les startups algériennes sont conviées à participer à la première édition du forum international d’Afric’Up 2018» Start’Up Africa Summit, qui aura lieu les 2 et 3 octobre à Tunis (Tunisie). L’appel a été lancé, hier, par l’organisateur de l’événement en Algérie, le directeur général d’Antares Développement, Mustapha Messaoudi, lors d’une conférence de presse organisée à Alger, pour faire connaître cet événement et les opportunités qu’il offre aux startups participantes. «Nous invitons les startups à nous contacter pour l’inscription sur la liste de la sélection algérienne qui participera à cet événement», a-t-il lancé, tout en sollicitant les grandes entreprises à sponsoriser cette délégation algérienne pour donner la chance à un plus grand nombre de participants de startups algériennes. Il précisera dans le même ordre d’idée que près de 80 experts africains et internationaux seront présents ainsi que 112 startups africaines et internationales vont exposer leurs solutions et innovations. Ainsi, plus de 1.000 participants sont attendus pour cette première édition. Selon le conférencier, l’événement Afric’up, «The startup Africa Summit», regroupe décideurs et responsables d’entreprises, entreprises, startup, entrepreneurs, TPE, PME, PMI, fonds d’investissement incubateurs, structures d’appui et d’accompagnement, experts et consultants dans tous les secteurs économiques à savoir, l’industrie, le commerce, les TIC, services, banque, tourisme, logistique, etc. Ce rendez-vous sera une opportunité pour améliorer les relations entre les différents acteurs, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes et contribuer ainsi, au développement des écosystèmes de l’entrepreneuriat en Afrique. C’est également une occasion pour positionner les startups africaines sur la carte internationale de l’innovation et se veut constituer un puissant réseau qui a pour objectif de leur faciliter l’accès aux marchés à l’export ainsi qu’au financement international. 20 startups en «Early stage», seront identifiées à la même occasion et vont présenter leurs idées et projets devant un comité de jury composé d’investisseurs et mentors. Sept finalistes seront nommés et un seul lauréat sera le gagnant de l’Afric’ Up Awards 2018. Aussi, selon M. Messaoudi, un programme de conférences et de panels seront animés par des speakers dans différents domaines, à savoir, E-santé, E-commerce, Mobile paiement, tourisme et voyage, Futur-Tech, robotiques et drones, Tech-textile, etc. Salima Ettouahria