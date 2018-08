Conjoncture : Lâ€™indispensable innovation

Confronté à un environnement économique et financier peu favorable, le secteur des assurances, comme l’indique l’évolution de son chiffre d'affaires durant ces trois dernières années, peine à renouer avec ses performances. La baisse des cours du pétrole, la rareté des ressources et la récession de la croissance ont, en effet, fortement marqué l'activité, cela même si le secteur maintient quand même une dynamique stimulée par certaines branches. Une situation qui incite les assureurs à explorer d’autres pistes pour diversifier leur portefeuille, d'autant plus que le potentiel assurable est important et encore sous-exploité. «Des niches d’assurances sont, encore, insuffisamment couvertes, particulièrement en ce qui concerne les risques simples et les assurances de personnes», avait souligné le président de l’UAR, à l’occasion du Symposium international sur la place financière algérienne, qui s’est tenu en début d’année à Alger. S’agissant des risques simples, «le parc logement et le parc commercial et industriel ont fortement augmenté, durant ces dix dernières années, pour dépasser les 11 millions d’unités, alors que le nombre de contrats d’assurances souscrits en multirisques habitation et en catastrophes naturelles (Cat/Nat) n’a pas suivi le même rythme d’évolution», avait indiqué M. Brahim Djamel Kassali. Le constat est valable pour les cas d’assurance de personnes, «où le potentiel est immense». Et c’est dans un contexte, tel qu’il est configuré actuellement, avec ses contraintes et ses défis, que les assureurs sont justement appelés à opérer une offensive en direction du marché pour pouvoir s’adapter aux mutations du marché et se préparer à toutes les éventualités. Par conséquent, toute la stratégie des assureurs est censée s’articuler, dans la phase à venir, autour d’un atout majeur, en l’occurrence l’assuré. Etre à l’écoute de ses attentes, comprendre ses exigences, répondre à ses besoins.

La formule qui fera toute la différence et qui permettra à l’assureur de se distinguer par des produits innovants et concurrentiels. Si les besoins des clients sont aujourd’hui mieux cernés, tout l’enjeu réside, par conséquent, dans la conception de produits et services conformes à la demande. Aussi, il est question d’aller vers une relation assureur-assuré plus personnalisée pour une meilleure connaissance du client et, en définitive, pour une meilleure réactivité face aux attentes de ce dernier. Aussi, et pour consolider les capacités de collecte de l'épargne des sociétés d'assurances, les pouvoirs publics, à travers le département des Finances, ont programmé la révision de la loi régissant le secteur des assurances. Une démarche censée répondre aux attentes des assureurs pour la mise en place d'un cadre réglementaire, mieux ajusté aux exigences actuelles imposées par la conjoncture. Une reconfiguration censée prendre en charge les orientations futures du marché des assurances, de même qu’elle devrait concourir à l'émergence des initiatives en matière d’innovation et contribuer à renforcer leur offensive managériale dans un environnement où les instruments de la communication jouent, de plus en plus, un rôle déterminant dans le développement de la relation avec les clients et dans l’ancrage de l’efficacité opérationnelle des compagnies d’assurances.

D. Akila