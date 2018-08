PÃ©trole : Le Brent Ã  71,59 dollars

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse hier en cours d'échanges européens, après la hausse surprise des stocks américains, selon la fédération professionnelle API, et alors que la vigueur du dollar pénalise les acheteurs utilisant d'autres devises. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 71,59 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 87 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour septembre perdait 95 cents à 66,09 dollars. «Les prix du brut ont reculé alors que l'humeur est devenue baissière après une hausse inattendue des réserves américaines», ont expliqué des analystes citant l'API qui a fait état d'une augmentation des stocks de 3,66 millions de barils. Hier, les investisseurs s'intéresseront aux chiffres officiels de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), pour la semaine close au 10 août, considérés comme plus fiables que ceux de la fédération professionnelle de l'American petroleum institute (API).

Les analystes tablent sur une baisse de 2,5 millions de barils des réserves de brut, de 250.000 barils des réserves d'essence et d'une hausse d'un million de barils des réserves d'autres produits distillés (diesel et fioul de chauffage), selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg. Alors que depuis plusieurs semaines le marché hésite sur la direction à prendre, tiraillé entre un assombrissement des perspectives économiques mondiales et une future baisse de l'offre, provoquée par le retour des sanctions américaines sur l'Iran, la récente morosité des prix s'explique également par «un dollar plein d'entrain», selon un analyste. «Le billet vert a accru sa progression et touché un plus haut depuis 13 mois face à un panier de monnaies constitué des principales devises», a-t-il expliqué. Ces derniers jours, avec la crise de la livre turque, de nombreuses monnaies émergentes, ainsi que l'euro, ont chuté face au dollar. L'or noir étant libellé en billet vert, un renchérissement de celui-ci accroît le coût du pétrole pour les acheteurs utilisant d'autres devises.