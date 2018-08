SAA : Fusion des deux sociÃ©tÃ©s dâ€™expertise en vue

«Un projet de fusionner deux sociétés d’expertise, pour en faire un grand groupe, est en cours», a annoncé hier Nacer Saïs, P-DG de la Société algérienne d’assurance. Ce groupe s’occupera non seulement des accidents automobiles, mais verra son intervention élargie à d’autres créneaux comme le pétrole, le gaz et l’aviation pour lesquels, «en cas de sinistres, on fait souvent appel à des experts étrangers».

D’autre part, les responsables de la SAA ont annoncé le lancement d’un nouveau produit baptisé «auto assistance Tunisie», destiné aux nombreux Algériens qui se rendent en Tunisie, sans l’obligation d’être assuré auprès de ladite compagnie. Si elle est destinée pour tous, le tarif à payer pour cette prestation diffère: près de 2.500 dinars en TTC pour les non-assurés et de 1.740 DA en prime nette pour les assurés. Un numéro unique en H24 est dédié à tout souscripteur, et un travail de sensibilisation se fait. En cas de survenance d’une panne, un accident, un incendie ou le vol du véhicule, les responsables de la compagnie s’engagent à assurer avec leurs homologues tunisiens le dépannage, le remorquage, la possibilité d’un véhicule de remplacement ainsi que la protection juridique dont le tarif proposé est de 5.002 euros le mois. A ce sujet, le P-DG de la compagnie a souligné dans sa brève intervention que la SAA continue à renforcer sa gamme pour être à la hauteur de la confiance de ses clients. Avec plus de 2 millions d’assurés, la SAA, dira M. Saïs, dispose d’ une force de frappe importante par rapport à la concurrence. Sur sa lancée, il explique que cette prestation entre dans le cadre de la modernisation progressive de la SAA. Le tout s’inscrit dans «notre volonté sans faille de faire de la SAA une compagnie moderne, tournée vers le marché». A une question de savoir pourquoi attendre la mi-août pour le lancement de ce produit, le premier responsable de la SAA dira que sa compagnie n’a pas commercialisé ce produit toute seule. S’y ajoute l’impératif respect des lois de la République qui exigent le passage par un réassureur. D’autre part, se prêtant au jeu des questions-réponses, l’orateur n’a pas écarté la possibilité de lancer d’autres formules pour les Algériens qui se rendent en Espagne. «C’est une réalité sociale, économique et c’est notre prochain défi», dira le conférencier.

Chiffre d’affaires global : près de 27 milliards de DA



Dans la même optique, il souligne que la SAA a pris conscience que le marché assuranciel connaît une concurrence sans merci. A ce sujet, M. Saïs déplore que la concurrence, qui devrait se faire sur la base de critères qualitatifs, se fasse sur la base des prix depuis quelques années. Une situation, dit-il, «qui n’est ni dans l’intérêt des compagnies ni encore de celui des assurés». D’où l’engagement pris au sein de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance de «déplacer la concurrence dans un autre front». Interrogé sur le corollaire d’une éventuelle dévaluation du dinar, M. Saïs indique que les entreprises «ont intérêt d’actualiser les valeurs d’assurance». En termes de chiffres, le conférencier annonce que le bénéfice de la SAA s’élève à 3 milliards, expliquant qu’une partie participe au financement du budget de l’Etat, le reste va dans des fonds propres pour «pouvoir entre autres, prendre davantage de risques» et dans des investissements. Quant à la stratégie de développement de la SAA, son premier responsable indique qu’elle repose sur la diversification des activités, la rénovation des agences, ainsi que le développement du métier. En 55 ans d’existence, la SAA enregistre aujourd’hui un chiffre d’affaires global de 26,8 milliards de DA, 4.000 collaborateurs et plus de 520 points de vente.

Fouad Irnatene