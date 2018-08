Pays du sud de l'Europe : Forte tension sur les taux d'emprunt

Les taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe se tendaient fortement lundi dernier, la crise turque ayant déclenché une poussée d'aversion au risque chez les investisseurs, qui s'inquiétaient en outre au sujet du futur budget italien. La chute de la livre turque sur fond de crise diplomatique entre la Turquie et les Etats-Unis a secoué les Bourses européennes et les marchés des changes, suscitant les craintes d'une contagion à d'autres économies émergentes, notamment dans le secteur bancaire. En réaction, cette aversion au risque faisait grimper les taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe, jugés les moins solides de la zone euro. Les marchés s'inquiétaient en outre des tractations en cours au sein du gouvernement italien pour le budget 2019, qui entend avancer sur les promesses phares des deux partis : baisses d'impôts drastiques et création d'un revenu de citoyenneté. «En Europe, le scepticisme est monté d'un cran ces dernières semaines», notamment en raison de «l'ouverture des discussions budgétaires en Italie, venues rappeler les résultats d'une élection que les marchés avaient, sans doute, trop rapidement ravalés», a commenté dans une note Véronique Riches-Flores, présidente du cabinet d'analyse RichesFlores Research. Dans un entretien au Corriere della Sera lundi, Luigi Di Maio, vice-Premier ministre italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles, a certes promis «le plus grand respect des équilibres budgétaires», mais tout en demandant à l'Europe de les «laisser faire les réformes» qui permettront «de réduire la dette publique et l'augmentation de la demande interne». A noter, le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne se détendait un peu à 0,308% contre 0,317% vendredi, à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise. Celui de la France montait un peu, s'établissant à 0,684% contre 0,670%. Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie progressait nettement à 3,082% contre 2,993%, alors que celui de l'Espagne suivait la même tendance à 1,505% contre 1,407%, tout comme celui du Portugal à 1,864% contre 1,778%.