Â«Gold FieldsÂ», producteur d'or en Afrique du Sud : Vers le licenciement de 1.100 employÃ©s

Le producteur d'or sud-africain, Gold Fields, veut licencier plus de 1.000 employés, soit un tiers de ses effectifs, sur son site de South Deep, un des plus grosses mines du monde, selon un communiqué de l'entreprise diffusé hier. «Il est envisagé que 1.100 employés pourraient potentiellement être affectés par la restructuration. En outre, 460 sous-traitants pourraient aussi être affectés. Actuellement 3.614 personnes travaillent à plein temps sur le site South Deep et 1.840 sous-traitants», selon le communiqué de Gold Fields. La compagnie justifie cette restructuration par des «coûts d'exploitation et des frais généraux en hausse, l'incapacité à atteindre les objectifs de production, la complexité de l'exploitation à 3.000 m de profondeur avec des sols demandant». La compagnie conclut que «la productivité générale des travailleurs est en-dessous de la moyenne du secteur. La mine continue à faire des pertes estimées à 4 milliards rands (250 millions d'euros) sur ces 5 dernières années, a signalé la même source. South Deep est la seule mine que Gold Fields, 7e producteur mondial, possède encore en Afrique du Sud après avoir vendu plusieurs de ses sites en 2012. La compagnie possède de sites de production au Ghana, en Australie et Amérique du Sud. Cette annonce survient une semaine après celle de l'intention du producteur sud-africain de platine Impala Platinum de supprimer quelque 13.000 emplois dans le cadre de mesures drastiques destinées à renflouer sa mine de Rustenburg en difficulté. L'entreprise a précisé qu'elle allait réduire ses effectifs à Rustenburg, dans le nord du pays, à 27.000 personnes, ainsi que le nombre de ses puits sur ce site de 11 à 6 puits.