Alger : Il fait chaud, sortez vos parapluies !

Grandes avenues, rue principales ou ruelles perpendiculaires, le décor est le même en cet été caniculaire à Alger. Le piéton slalome entre les flaques d’eau et les cascades déversées par les climatiseurs. Un paradoxe qui donne le tournis : d’un côté les chantiers pharaoniques d’embellissement et de réfection et de l’autre des trottoirs jonchés d’immondices et de ruisseaux. Existe-t-il une loi régissant les rejets des conditionneurs d’air ? Certainement. Techniquement, ça ne devrait pas être ardu de canaliser l’eau de condensation vers les caniveaux ou les bouches d’égouts. Mais l’amer constat est là, béant! Il faudrait vraiment ouvrir les parapluies pour éviter d’arriver trempé à bon port . Tous les efforts du wali et du maire de la cité pour embellir «La Blanche», semblent se dissoudre dans ces petits oueds qui à la longue transforment les trottoirs en gué vaseux.

Maintenant, après plusieurs années d’acharnement à redorer le blason

d’El Mahroussa, le temps est venu de s’attaquer aux verrues apparentes, tels les parkingueurs, les cambistes de rue et autres receleurs d’or…qui polluent l’air de notre chère ville.

K. Morsli