ArchÃ©ologie : 43 trafiquants arrÃªtÃ©s et plus de 4.400 biens culturels rÃ©cupÃ©rÃ©s

Plus de 43 trafiquants de pièces archéologiques et d'œuvres d'art ont été traduits en justice durant le premier semestre de l'année en cours, outre 4.427 biens culturels récupérés, a indiqué un communiqué du cabinet du ministère de la Culture.

Les mis en cause ont été arrêtés et les objets récupérés grâce à la coordination des différents secteurs concernés et à la vigilance des corps de sûreté nationale, ajoute le communiqué. Le ministère de la Culture a salué les efforts fournis qui "reflètent la vigilance et le professionnalisme des corps de Sûreté nationale en matière de lutte contre la criminalité", mettant en exergue "l'importance de la coopération de la société civile et des citoyens avec les services de sûreté et les secteurs concernés pour mettre un terme au pillage du patrimoine culturel national", conclut le communiqué.