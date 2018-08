Musiciens amateurs sur les artÃ¨res dâ€™Alger : Si Alger mâ€™Ã©tait chantÃ©e

Il est connu que l’âme d’une ville se reconnaît par plusieurs facteurs comme l’histoire, les us et coutumes et les monuments qui font sa fierté, mais l’aspect artistique donne une empreinte particulière à chaque ville comme c’est le cas dans les plus grandes capitales du monde.

On peut citer Paris, Londres, le Caire, Madrid ou encore New York, réputés d’abriter dans chaque coin de rue de chaque avenue des musiciens qui déclament des poèmes ancestrales de la culture locale, et qui jouent des instruments qui font l’orgueil de chaque pays.

Alger la blanche respire l’art, et ce, depuis plusieurs siècles. Ayant enfanté au début du siècle dernier les plus grands interprètes de la musique chaàbi à l’exemple de M’hamed El Anqa, Amar Ezzahi, El Hachemi Guerrouabi ou encore Boudjemaà El Ankis, la ville de Sidi Abderahmane a donné à la scène culturelle algérienne des artistes de renom dans plusieurs registres comme le gnaoui, le rai, le blues ou encore le rock.

Arpenter les grandes artères de la capitale, au milieu des embouteillages et du brouhaha peut nous faire bercer l’âme à travers les sonorités pittoresques qui émanent de ça et là. Si la rue Didouche Mourad, la placette Maurice Audin ou encore la placette de la Grande Poste sont les plus réputées pour proposer des notes de musique en pleine rue au beau milieu de la journée, d’autres artistes se produisent de plus en plus, pour la passion de la musique dans différentes avenue de la capitale à l’exemple d’El Biar et de Kouba.

Ces notes musicales inopinées qui surprennent l’ouï du passager obligent les mélomanes, par dizaine voire parfois par centaine de faire une halte et apprécier de la bonne musique. Ces moments de joie et de partage qui enchantent l’âme du citoyen sont à encourager et à valoriser, mais surtout, il faut un parrainage d’établissement culturel pour redonner à Alger son aura d’antan et de faire lui redonner le titre d’Alger El Bahdja qu’elle méritait amplement avant la décennie noire.

Ce genre d’initiatives commencent à voir le jour ces derniers temps, comme c’était le cas au mois de ramadhan avec l’organisation de quelques spectacles à la station de métro de Tafourah sous l’égide de l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA). Une initiative à refaire le plus souvent possible dans les différentes stations de métro de la capitale afin de faire de ce moyen de locomotion une vitrine de notre identité musicale comme c’est le cas dans plusieurs stations métro du monde. Une autre initiative qui a porté ses fruits, celle de l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, qui a eu l’ingénieuse idée d’offrir du matériel sonore à certaines artistes amateurs mais talentueux pour investir les artères de la capitale.

Cette initiative à fidéliser un nombreux public, notamment les habitants de proximité, comme c’était le cas avec un interprète chaàbi venue de la wilaya de Ghilizane, et qui fait sensation devant les portes de la faculté d’Alger I à chaque fois qu’il fait parler sa mandoline.

Kader Bentounès