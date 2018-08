Grand angle : Le Mali Ã  lâ€™Ã©preuve

Les appels lancés tant par le Secrétaire général des Nations unies que par la mission d'observation électorale de l'UE ou encore par la Coordination des experts électoraux africains (CEEA) en direction de Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, les deux finalistes du second tour de la présidentielle malienne, les invitant à éviter «les rhétoriques incendiaires» ou les exhortant « à faire preuve de mesure» dans l'attente des résultats ou leur demandant de respecter le verdict des urnes et exhortant les Maliens à la retenue, sont des signes de risque que le Mali bascule, après l’annonce des résultats, dans une nouvelle phase d’instabilité politique et de violences est réel . Les craintes de voir ce scénario se matérialiser sont nourries par les tensions et l’ambiance post- électorale qui prévaut depuis le premier tour organisé le 29 juillet et n’augure rien de bon. Il suffit, en effet, que les contestataires des résultats du second tour aillent au bout de leur démarche pour que l’irrémédiable se produise. Ainsi en annonçant son rejet «d’emblée» des résultats de cette élection, car entachés selon lui de «fraudes» et en appelant les Maliens à se «lever» pour exprimer leur refus de sa défaite que lui prédit le camp de son rival, Soumaïla Cissé prend le risque de nourrir l’instabilité dont le Mali souffre déjà depuis plusieurs années. Conscient certainement de la gravité de l’appel lancé, son chef de campagne a précisé que ces protestations seraient «pacifiques, démocratiques». Selon des analystes, il ya peu de chance pour que cet appel soit suivi par les maliens. En fait, les défis qui attendent le vainqueur qui entrera en fonctions le 4 septembre prochain, sont tellement nombreux que le Mali gagnerait à faire l’économie d’une période post électoral agitée. La priorité est de relancer l'Accord de paix conclu en 2015, car le salut du pays est dans sa mise en œuvre.

Nadia.K