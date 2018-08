Nouvelle architecture de dÃ©veloppement, de paix et de sÃ©curitÃ© de l'ONU OpÃ©rationnelle dÃ¨s 2019

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné mardi que le renforcement de l'ONU passe par la restructuration de son système pour le développement et de ses activités de paix et de sécurité dont la nouvelle configuration démarrera le 1er janvier 2019. «Pendant l'année écoulée, je me suis efforcé de réformer l'Organisation, afin qu'elle soit plus efficace et plus souple, qu'elle privilégie davantage l'action sur le terrain et qu'elle puisse mieux servir les Etats membres et leurs populations», a dit le secrétaire général dans un rapport sur les activités de l'Organisation, précisant que «jamais auparavant l'ONU ne s'était lancée dans une réforme de cette envergure». Le 31 mai dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a donné son feu vert pour oeuvrer au repositionnement du système des Nations Unies pour le développement et permettre à celui-ci d'appuyer le Programme 2030 sur le développement durable. «La résolution adoptée ce jour-là offre au système le moyen d'être davantage que la somme de ses parties et de mener à bonne fin ce chantier», a indiqué M. Guterres. Il a précisé que le système s'est préparé à la transition dès l'approbation de l'Assemblée générale et devrait commencer à fonctionner dans sa nouvelle configuration d'ici la fin de l'année. Le secrétaire général a rappelé que l'année 2019 verrait la mise en place progressive d'une nouvelle génération d'équipes de pays des Nations Unies, «mieux adaptées aux réalités des pays, plus attentives aux priorités nationales et dont les compétences auront été renforcées».