Flux migratoire : Le navire humanitaire Aquarius attendu au port de Malte

Le navire humanitaire Aquarius était attendu hier en début d'après-midi à Malte où il a finalement été autorisé à se rendre après plusieurs jours en Méditerranée avec 141 migrants épuisés à bord, selon un communiqué du gouvernement maltais. Le bateau devrait arriver au port de la Valette vers 11h30 GMT, après que le gouvernement maltais ait donné son feu vert, précise le communiqué. Cinq autres pays européens se sont engagés à en accueillir les passagers.

L'armée maltaise a été mobilisée pour faciliter le débarquement des migrants, originaires pour la plupart de Somalie et d'Erythrée, qui devront passer un contrôle médical à leur arrivée, selon les autorités locales. Secourus vendredi au large de la Libye, la moitié sont des mineurs et plus d'un tiers des femmes.