RedÃ©ploiement des forces de l'ONU au Golan occupÃ© : Damas accueille une dÃ©lÃ©gation de haut niveau

Le ministre syrien de la Défense et commandant en chef adjoint de l’armée et des forces armées, le général Ali Abdullah Ayoub, a reçu hier à Damas une délégation onusienne de haut niveau du commandement des Forces des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD) au Golan occupé par Israël, ont rapporté des médias syriens.

Cette délégation est composée du général Francis vib-Sanziri, commandant des forces de la FNUOD, responsable de l’accord de désengagement de 1974, le général Kristin Lund, chef d’état-major de l’Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) et responsable de l’accord d’armistice et de ligne du 4 juin 1967, a indiqué l'agence de presse syrienne Sana. L’entretien entre les deux parties a porté sur le mécanisme de la coordination entre le gouvernement syrien et le commandement des forces de l’ONU concernant le redéploiement des forces onusiennes dans la zone de désengagement au Golan occupé et dans la ligne du cessez-le-feu en vertu de l’accord de désengagement de 1974.

L’entretien a également porté, poursuit l'agence syrienne, sur la réactivation de l’usage du poste-frontalier de Quneitra en vertu de l’accord qui garantit le passage des compatriotes syriens du Golan occupé vers la Syrie, et ce, sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Etablie en 1974, la FNUOD est chargée de l'observation du désengagement qui sépare les forces syriennes des forces d'occupation israéliennes sur le plateau du Golan occupé. Récemment, des Casques bleus avaient repris leur patrouille sur un point stratégique à la lisière entre la Syrie et la partie du plateau du Golan occupée par Israël.

La patrouille intervenue au niveau du point de passage de Quneitra est la première depuis le retrait en 2014 de la force de l'ONU chargée de l'observation du désengagement entre forces israéliennes et syriennes après que des terroristes avaient occupé la zone. Ceci avait été concrétisé grâce aux succès de l'offensive engagée par les forces syriennes, durant ces dernières semaines contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) visant à avoir le contrôle total sur les zones sud et sud ouest du pays, notamment au niveau des provinces de Deraa, Quneitra et de Soueida. De son côté, l'armée russe avait également déployé des postes d'observation militaire sur le plateau du Golan, mais cette présence serait «séparée et distincte de celle des forces de l'ONU».



Les autorités à pied d'œuvre pour la reconstruction et l'accueil des réfugiés



Les autorités syriennes ont annoncé également avoir engagé d'importants projets de rénovation et de mise à niveau des infrastructures endommagées lors des combats contre le terrorisme pour offrir les meilleures conditions de vie aux réfugiés syriens qui sont rentrés au pays récemment après la sécurisation de leurs zones d'habitation, ont rapporté des médias locaux. Au cours de la dernière semaine, au moins 57 établissements scolaires ainsi que 28 écoles maternelles sont entrées en phase de reconstruction dans 75 localités syriennes et devront être réceptionnés d’ici la prochaine rentrée scolaire, ont ajouté les mêmes sources. Les autorités syriennes continuent également à restaurer 18 postes électriques et 34 stations de pompage pour assurer l'accès permanent à l'électricité et à l'eau potable. En outre, 324 immeubles d'habitation dans des localités endommagées par des tirs des groupes terroristes sont en phase de restauration.

Les reconstructions engagées visent à accélérer le retour des réfugiés syriens dans leurs maisons dans les meilleurs délais, ont tenu à préciser les autorités. À titre d'exemple, l'autoroute reliant la capitale Damas à la ville de Deraa, rouverte depuis 15 jours, sera totalement revêtue et devra être livrée d'ici la fête de l'Aïd, ont-t-elles assuré. Selon le bulletin d'information diffusé par le Centre d'accueil et d'hébergement des réfugiés, au cours des dernières 24 heures, ils sont 98 réfugiés qui avaient regagné la Syrie en quittant le Liban. Depuis le 18 juillet dernier, quelque 6.685 personnes ont quitté le territoire libanais pour revenir en Syrie. Quant à ceux rentrés de la Jordanie voisine, ils sont 318 personnes à effectuer le passage au niveau du poste frontalier de Nassib.

R I