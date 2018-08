Une contribution de 2,35 millions de dollars Ã  lâ€™UNRWA : Le gouvernement palestinien remercie PÃ©kin

Le gouvernement palestinien a remercié la Chine pour sa contribution de 2,35 millions de dollars américains à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Dans un communiqué, le gouvernement palestinien a souligné la nécessité pour la communauté internationale et les pays donataires d'apporter leur soutien financier au budget de l'UNRWA, afin que cette agence de l'ONU puisse continuer à offrir ses services aux réfugiés palestiniens, notamment avant le début de la nouvelle année scolaire. Mardi dernier, la Chine a signé un accord avec l'UNRWA, s'engageant à lui verser 2,35 millions de dollars américains pour soutenir le Programme alimentaire de Ghaza en 2018. L'UNRWA a décrit cette donation comme une aide généreuse de la part du gouvernement chinois, notamment dans un contexte de forte baisse de son budget, les Etats-Unis ayant réduit de moitié leur contribution à l'organisation. Les Etats-Unis ont en effet drastiquement réduit leur aide financière aux Palestiniens. L'UNRWA a récemment annoncé avoir réussi à réduire son déficit de 446 millions de dollars américains à 217 millions seulement, mais a averti qu'il allait néanmoins devoir réduire ses services en raison de son déficit persistant. L'UNRWA gère plus de 700 écoles, qui accueillent près de 525 000 enfants, et offre des soins médicaux à quelque 3,5 millions de réfugiés par le biais d'un réseau de 150 cliniques. Au total, l'agence aide quelque 5,3 millions de réfugiés palestiniens dans la région. La Chine a formellement exhorté la communauté internationale à aider l'UNRWA à surmonter sa crise budgétaire, afin de remplir ses obligations envers les millions de réfugiés qui dépendent des services de l'UNRWA - notamment dans la bande de Ghaza, où la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver.