29e session du Conseil central palestinien : La rÃ©conciliation, El-Qods et les rÃ©fugiÃ©s au menu

La 29e session du Conseil central palestinien s'ouvre hier à Ramallah (Cisjordanie) pour discuter de la réconciliation palestinienne, des développements autour de la ville sainte d'El-Qods occupée et des réfugiés palestiniens, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Un «avant-projet incluant les initiatives internationales, arabes et populaires des développements palestiniens» sera à l'ordre des travaux du Conseil qui se poursuivront aujourd’hui, a précisé l'agence. Outre la situation interne et la nécessité d’accomplir la réconciliation inter palestinienne, il sera également question d'évoquer les développements autour de la ville sainte d'El-Qods occupée, objet de tentatives de judaïsation et la situation des réfugiés palestiniens. La session sera aussi l'occasion de débattre des voies et moyens de faire face à la dite loi israélienne «Etat-nation du peuple juif», ainsi que de la demande de «l’annulation de la reconnaissance d’Israël».

D’autres points importants seront mis sur la table de cette 29e session du Conseil central palestinien. Il s'agira entre autres du mécanisme «de transition de l’Autorité à l'Etat», sachant que la question de l’Etat a été réglée aux Nations unies par une résolution en 2002 où la Palestine est devenue un pays observateur ayant tous les droits au même titre que d'autres pays.

Ce qui a permis à la Palestine de pouvoir prendre part aux activités de toutes les organisations et institutions de l’ONU, a rappelé l'agence Wafa.



Ghaza : réouverture d'un point de passage vital pour les marchandises



Sur le terrain, un point de passage vital pour les marchandises vers Ghaza, fermé par l'occupant israélien depuis début juillet, a été rouvert hier permettant aux camions de délivrer les marchandises essentielles à la survie économique de l'enclave palestinienne sous blocus israélien, ont rapporté des médias.

Des dizaines de camions se pressent à nouveau au terminal de Karam Abou Salem, seul point de passage pour les biens avec la bande de Ghaza où deux millions de Palestiniens sont en proie à la pauvreté et les pénuries suite au blocus israélien.

Ces camions ont délivré les marchandises essentielles à la survie économique de l'enclave, mais aussi le carburant indispensable pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux ou des installations d'assainissement confrontés aux privations d'électricité. Le point de passage avait été fermé le 9 juillet écoulé à tout autre transit qu'«humanitaire» (aliments, médicaments, équipements médicaux). Les livraisons des combustibles ont aussi été suspendues durant ce même mois.

Une association d'hommes d'affaires palestiniens a déclaré que plus de 95% des usines de Ghaza avaient arrêté leur production en raison d'une restriction israélienne imposée il y a plus d'un mois à l'entrée de matières premières dans l'enclave.

L'association a précisé que près de 75.000 personnes ont perdu leur emploi en raison de cette restriction, avertissant que l'économie de la bande de Ghaza est «entrée dans une période critique et risque de s'effondrer».

R I