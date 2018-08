LÃ©gislatives en Afghanistan : Lâ€™ONU souligne les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s

La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a salué les récents progrès réalisés en vue des élections législatives dans ce pays, notamment la sélection des candidats et les préparatifs nécessaires pour l’impression des bulletins de vote dans les délais impartis. «Alors que les préparatifs sont en cours pour la tenue des élections législatives le 20 octobre, toutes les parties doivent assumer leurs rôles respectifs afin de respecter les délais et les conditions», a déclaré lundi Tadamichi Yamamoto, le représentant spécial de l’ONU pour l’Afghanistan. «Le gouvernement, les organes de gestion des élections et les dirigeants politiques du pays ont la responsabilité première de créer les conditions nécessaires à la tenue d’élections crédibles», a ajouté le chef de la MANUA. Les organes de gestion des élections ont démontré qu’ils pouvaient répondre aux critiques constructives, mais ils ont besoin du soutien de toutes les parties prenantes», a déclaré M. Yamamoto. «Tous les Afghans ont intérêt à ce que les élections soient couronnées de succès et il est donc crucial que tous les Afghans exercent leur devoir civique et participent aux processus démocratiques de l’Afghanistan», a-t-il ajouté.

À l’approche du scrutin, les Nations unies ont réaffirmé la détermination d’aider le peuple afghan à organiser pour la première fois depuis 2001 des élections véritablement afghanes. «L’ONU appuie pleinement tous les citoyens afghans dans l’exercice de leurs droits civil et politique et continue de soutenir le gouvernement et le peuple afghan dans leur quête de développement démocratique, de prospérité et de paix durable», a souligné la mission onusienne.



Attaque talibane contre une base militaire : 14 soldats tués



Des insurgés talibans ont attaqué une base militaire du nord de l’Afghanistan, tuant au moins 14 soldats tandis que le sort de dizaines d’autres demeure incertain, ont indiqué hier des responsables. «Les talibans ont pris le contrôle d’une base située dans le district de Ghormach, dans la province de Faryab au terme de plusieurs jours de combats intenses», a indiqué Mohammad Hanif Rezaee, porte-parole de l’armée pour le Nord du pays. Un élu local a fait état de

14 soldats tués. Le ministre de la Défense afghane a déclaré, lundi, que cent soldats des forces spéciales afghanes ont été tués lors d’affrontements depuis jeudi avec les talibans dans la ville de Ghazni (Est). Dimanche, l’armée afghane a annoncé l’élimination d’un important chef taliban et avoir blessé trois autres talibans dans une attaque aux drones ayant visé leur cachette dans la province orientale de Laghman.



Inquiétudes sur le sort de civils piégés à Ghazni



L’inquiétude sur le sort de civils pris au piège dans les affrontements entre les forces afghanes et les insurgés talibans pour le contrôle de la ville de Ghazni (Est) montait mardi au cinquième jour des combats, selon des médias. Les autorités affirment que Ghazni, capitale provinciale située à deux heures de route de Kaboul, demeure entre les mains des forces afghanes, qui y mènent des opérations pour en chasser les

Talibans.

Des habitants, cités par l’AFP, ont indiqué que les Talibans sont toujours présents dans la ville où ils incendient des bâtiments et s’en prennent aux civils. L’ONU a fait état d’informations non confirmées selon lesquelles plus de 100 civils auraient été victimes des violences depuis jeudi soir. Outre les tirs des Talibans, les habitants risquent d’être touchés par les raids aériens conduits par les forces américaines en soutien aux Afghans. Un élu de Ghazni, Shah Gul Rezaye, a indiqué mardi que certaines zones de la ville avaient été reprises.

Mais dans d’autres, «les Talibans ont positionné leurs combattants dans des bâtiments élevés pour tirer sur les forces de sécurité», a-t-il dit. Les réseaux de télécommunications demeuraient pour la plupart coupés, rendant les informations difficiles à vérifier. Ghazni se trouve sur l’axe majeur Kaboul-Kandahar, qui relie la capitale aux provinces du Sud, en grande partie sous le contrôle des talibans. Lundi, le ministre afghan de la Défense Tariq Shah Bahrami avait annoncé qu’au moins 100 membres des forces de sécurité avaient été tués dans la bataille, ainsi que de 20 à 30 civils.