Jardin dâ€™essai dâ€™El Hamma : Un lieu de loisirs trÃ¨s couru pendant les vacances

Considéré comme l'un des plus beaux sites au monde comprenant de très rares espèces végétales, le jardin d’Essai d’El Hamma n’en est pas moins un espace de loisirs très prisé par un public nombreux.

En effet, en ces temps de chaleur estivale, ils sont des centaines, voire des milliers, à se presser quotidiennement pour visiter le site. L’immensité du jardin luxuriant, qui s’étend, tout de même, sur 32 hectares, et la fraîcheur qu’offrent ses arbres centenaires et ses allées majestueuses font de ce lieu une destination privilégiée lors de la période des vacances, où jeunes, moins jeunes, citadins, visiteurs venus de l’intérieur du pays, touristes étrangers et locaux, se côtoient allégrement pour profiter de la sérénité et de la verdure de l’endroit. C’est dire qu’au cours des décennies, cet endroit a gagné une très grande notoriété.

D’ailleurs, d’aucuns le considèrent comme «un monument exceptionnel pour le pays». Un monument qui a préservé son héritage végétal depuis sa création, en 1832, et qui est devenu au fil du temps un lieu de repos, de réflexion et de méditation.

Il faut dire que ses nombreux atouts lui valent d’être un jardin aux atours imparables. Il est séparé de l'ancien jardin situé plus à l'est par l'allée des platanes, qui est elle-même perpendiculaire à la route principale, comme l'allée des dragonniers et l'allée des ficus, coupées elles-mêmes de nombreuses allées parallèles à la route, dont les deux principales sont l'allée des bambous et l'allée des palmiers. Une allée circulaire au sud-est, l'allée des cocos, contourne le Jardin anglais doté d'un petit lac avec plantes aquatiques. Plusieurs sculptures en pierre d'Émile Gaudissart ornent les allées. Ces sculptures sont elles aussi très appréciées par le public qui aime s’y prendre en photos. D’ailleurs, vous ne pouvez pas passer à côté de l’une d’elles, notamment les danseuses nailiyate, sans voir quelqu’un prendre un selfie avec. À l'extrémité nord de l'allée des dragonniers se situe le Jardin zoologique qui rassemble des spécimens de la faune d'Afrique du Nord et quelques animaux sauvages.



Un jardin zoologique doté de nouvelles belles espèces animalières



Ce petit zoo est très prisé lui aussi, de par sa proximité avec le centre ville. Plusieurs nouvelles espèces animales sont venues enrichir la diversité de ce parc, dans le cadre d’accords de partenariat conclus avec les parcs zoologiques des wilayas de Mostaganem, de Bejaïa, de Ghardaïa et d'El Tarf. Des échanges d’espèces animales du parc zoologique du Hamma avec celles de ces parcs ont permis de ramener un lion et une lionne, ainsi qu'une tigresse de l'espèce à fourrure blanche issue d'un cirque à l'étranger qui a l'habitude de présenter des spectacles en Algérie, ce qui fait le bonheur des petits enfants, et même des grands d’ailleurs. Aussi, comme la renommée de ce jardin ne cesse de grandir, une rencontre scientifique a été organisée le 8 avril dernier au jardin d'Essai. Celle-ci a été sanctionnée par la conclusion de plusieurs contrats de partenariat avec des jardins universels, à l'effet de classer le jardin du Hamma «jardin botanique universel». Dans ce contexte, l’on a appris que dans le cadre de ces accords internationaux qui seront prochainement signés et qui concernent les jardins botaniques et parcs zoologiques universels d'Espagne, de Grande-Bretagne et d'Italie, un projet de réaménagement du parc zoologique du Hamma est en cours de préparation pour sa mise en conformité aux standards internationaux. Il est prévu, ainsi, la réalisation d'un pont surplombant cet espace, de façon à avoir une vue d'ensemble des cages des animaux, ont fait savoir récemment les responsables du jardin, ajoutant que ce parc zoologique accueillera des espèces animales disparues en Algérie, à l'instar du lion de l'Atlas. Par ailleurs, l'administration du jardin d'Essai compte diversifier ses ressources financières qui lui permettront de renouveler ses structures et d'assurer de meilleures prestations aux visiteurs (près de 1,9 million de visiteurs en 2017). Le jardin réaménagera également la «boutique des souvenirs» restituée de l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger qui sera gérée par la direction du jardin du Hamma.

Cette boutique proposera divers produits d’artisanat destinés à la vente. Il est également prévu la réalisation d'une serre en verre destinée à la vente d'espèces végétales. Cet espace proposera, entre autres, des plantes d'intérieur à des prix raisonnables. Petite anecdote sur ce lieu, c’est le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, qui l’a évoquée récemment, en rappelant que ce jardin a constitué un lieu de tournage de plusieurs films, à l'image de Tarzan, en 1932. Il a également été une source d'inspiration de plusieurs artistes et sculpteurs qui ont mis leur touche artistique à travers des statues reflétant l'environnement algérien, indiquant que «ce jardin antique a une histoire culturelle, scientifique et environnementale de renommée internationale».

Pour ceux qui veulent le visiter pendant leurs vacances, le jardin d'Essai est desservi par la station jardin d'Essai du métro d'Alger.

Amel Z.