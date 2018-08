AÃ¯d El Adha, SNTF : programme spÃ©cial

Le communiqué rendu public hier par l’entreprise ferroviaire précise que ce programme, devant s’étaler du 17 août au 9 septembre prochain, se caractérise, notamment, par le renforcement de l'ensemble des trains par des voitures supplémentaires et la mise en marche de nouveaux trains sur les lignes à la plus importante demande. La même source signale cependant que ce programme prévoit la suspension des trains-voyageurs durant la matinée du 1er jour de l'Aïd El Adha, soit le mardi 21 août 2018, avant la reprise totale du trafic, à partir de 11h00, le même jour.

La SNTF fait remarquer également qu’outre le renforcement des trains, un dispositif de sécurité et de vigilance sera mis en place à travers l'ensemble du réseau SNTF. Il sera mis en exergue d’autre part que « ce programme spécial Aïd El Adha prévoit le renforcement de la destination Agha (Alger) vers Oran, et ce, pour le voyage en train ordinaire dont le départ est prévu à 6h10 et l'arrivée à 11h25, et le voyage dont le départ est prévu à 12h30 et l'arrivée à 17h54 ». En ce qui concerne les voyages en trains conforts sur cette même destination, il est attendu un renforcement

«pour celui de 10h00 (arrivée à Oran à 14h09) et celui de 17h00 (arrivée à 21h09) », fait savoir la SNTF. Le communiqué souligne d’autre part qu'un train direct et confort Alger- Oran est prévu à 15h00 (arrivée à Oran à 19h00), avec un autre train direct et confort à 8h00 (arrivée à 12h00). Celui-ci, précise-t-on, sera renforcé par un train supplémentaire, à 8h30 chaque samedi, lundi et mercredi.

Le programme mis en place par la SNTF prévoit aussi un renforcement sur la destination inverse, soit d'Oran vers Agha (Alger). Ceci concerne le voyage en train ordinaire dont le départ est prévu à 6h00 (l'arrivée à Agha à 11h15), et le voyage en train ordinaire de 12h30 (arrivée à 18h00). Ce train continuera le voyage vers la gare ferroviaire d'Alger, indique le communiqué. Pour ce qui est des voyages en trains conforts sur cette même destination, un renforcement est prévu pour celui de 10h00 (arrivée à Agha à 14h07) et celui de 17h00 (arrivée à 21h07). La SNTF prévoit aussi le renforcement du voyage de 15h00 (arrivée à 19h00) en train direct et confort sur cette destination et de celui de 08h00 (arrivée à 12h00). A retenir, ce dernier sera également renforcé par un train supplémentaire, à 8h30 chaque dimanche, mardi et jeudi, signale la même source.

Le même document indique par ailleurs que les voyages en couchettes et assises d'Alger vers Annaba (départ 19h40, arrivée 05h38) et d'Annaba vers Alger (départ 20h20, arrivée 06h26) seront également renforcés. Cette mesure touchera aussi la destination

« Oran-Béchar » en couchettes et assises. Ainsi donc, le voyage de 19h40 (arrivée à 05h00) sera renforcé, tandis que celui de 22h40 (arrivée 08h15) circulera uniquement les samedi, lundi et mercredi. «Idem, dans l'autre sens, le voyage Béchar vers Oran, en couchettes et assises, de 19h00 (arrivée 05h00) sera renforcé, tandis que celui de 22h00 (arrivée 07h25) circulera uniquement les dimanche, mardi et jeudi». Il faut savoir aussi que le voyage d'Alger vers Constantine, en train confort, à 07h25 (arrivée à 14h49) et celui dans le sens inverse, soit de Constantine vers Alger à 06h40 (arrivée à13h25) auront lieu comme à l’accoutumée.

Pour rappel, la SNTF a lancé cet été un autre programme spécial qui concerne, cette fois, les vacances 2018. Ce programme dénommé «train bleu» consiste essentiellement en le renforcement des dessertes sur plusieurs lignes, notamment celle d’Alger-Oran qui est généralement marquée par une forte demande en cette période estivale.

Soraya Guemmouri