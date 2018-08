Collecte des peaux de moutons : De jeunes entrepreneurs concernÃ©s

« Procédez au salage des peaux des sacrifices et déposez- les dans les endroits indiqués. Pour l'économie et la préservation de l'environnement », c’est là le message SMS adressé par le ministère de l’Industrie et des Mines aux citoyens. En effet et dans le souci d’optimiser l’opération de ramassage de peaux de moutons, le département de M. Youcef Yousfi a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la réussite de cette opération et relancer, ainsi, l’industrie nationale du cuir.

Selon les services vétérinaires, entre 3 et 4 millions de bêtes sont sacrifiées annuellement lors de la seule fête de l’Aïd el-Adha. Leurs peaux se retrouvent, a-t-on appris, hors des circuits de transformation, alors qu’elles représentent une opportunité en or que devrait être saisie et par les pouvoirs publics et par les particuliers. C’est dans cette optique que le ministère de l'Industrie et des Mines se prépare à lancer un projet d'investissement en faveur des micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l’Ansej. Il s’agit de la récupération et la collecte des peaux de moutons sacrifiés et les transférer aux unités de production.

Cette mesure entrera en vigueur à partir de l’année prochaine, ces entreprises devront également collecter les peaux au niveau des abattoirs, tout au long de l’année, ce qui va permettre d’éviter le gaspillage dont les conséquences sont néfastes sur l'économie nationale.

Il faut dire que la collecte des peaux débutera cette année au niveau des wilayas d’Alger, de Sétif, d’Oran, de Constantine, de Jijel et de Batna. 200 points de récupération et de collecte seront installés au niveau d’Alger, ainsi que des points de récupération dans les cinq autres wilayas.

Néanmoins, plus de 80% de ces peaux sont abîmées et inexploitables en raison du dépiautage manuel, réduisant la valeur de cette matière première, nécessaire pour la production d’articles de cuir et de maroquinerie. «Il est nécessaire aujourd’hui de sensibiliser les citoyens sur l’importance de ne pas abîmer ces peaux ou de les jeter dans les décharges, au moment où des preneurs privés ou publics sont prêts à mettre le prix pour les acheter», affirme un vétérinaire contacté par nos soins.

L’on apprendra dans cette optique que des camions appropriés seront mis à la disposition des citoyens pour entretenir correctement ces peaux au niveau de tout le territoire national.

D’ailleurs, six secteurs ministériels participent, cette année, à la campagne de récupération des peaux lancée par le ministère de l’Industrie, il s’agit du ministère de l’Intérieur, par le biais des municipalités, du ministère de l’Environnement, et celui de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, à travers des SMS, le ministère du Commerce et le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, au niveau des mosquées. Le ministère de la Communication, à travers des spots publicitaires à la télévision et à la radio afin d'atteindre l'objectif escompté.

Cette opération, première du genre, consiste à collecter les peaux des bêtes sacrifiées et à les mettre à la disposition des tanneries pour leur valorisation et utilisation dans l’industrie du cuir, une filière à fort potentiel à l’export, indique le ministère, qui prévoit la collecte de quelque 800.000 peaux sur un total de plus de 4 millions de bêtes qui seront sacrifiées durant l’Aïd El-Adha de cette année.

Pour assurer le bon déroulement de l'opération, des sites dédiés à l'abattage au titre du sacrifice et au stockage des peaux seront aménagés dans chacune de ces wilayas, en plus des abattoirs qui seront mobilisés durant les deux jours de l'Aïd. Ce processus sera généralisé, dans les années à venir, au niveau de 48 wilayas, ce qui permettra à l'industrie algérienne de récupérer environ 4 millions de peaux de sacrifice d'une valeur de plus de 50 millions de dollars.

Sarah A. Benali Cherif