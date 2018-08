CÃ©lÃ©bration de lâ€™aÃ¯d El-Adha : pour une fÃªte saine et joyeuse

A quelques jours des fêtes de l’Aid El Adha, le ministère du Commerce a réuni, avant-hier, ses directeurs régionaux en vue d’examiner les modalités de mise en œuvre du dispositif des permanences lors des deux jours des fêtes.

Selon, en effet, un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la réunion présidée par le secrétaire général du département ministériel, a été l’occasion pour les participants d’évoquer plusieurs questions liées à cet événement religieux, dont l'approvisionnement «régulier» des citoyens en produits de large consommation et la hausse des prix des produits alimentaires, telle la pomme de terre ainsi que le dispositif de veille relatif aux intoxications alimentaires. A ce propos, le ministère du Commerce prévoit la réquisition de plus de 50.800 commerçants appelés à assurer la permanence dans tout le territoire national, soit une augmentation de 47% par rapport au nombre de commerçants mobilisés lors de l'Aïd El Adha de 2017. « Ces permanenciers sont constitués de 5.506 boulangeries, 33.013 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes, 11.949 pour les activités diverses et 462 unités de production dont 136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d'eaux minérales », détaille la même source qui fait état également de la mobilisation de près de 2.220 agents de contrôle pour « encadrer » ce programme, « assurer » le suivi des différents commerces concernés par la permanence, élargie aux abattoirs et aux marchés de gros de fruits et légumes. Mettant à profit cette opportunité, le SG du ministère du Commerce a insisté sur

« l'importance » de la sensibilisation des commerçants pour la reprise de l'activité après la célébration de la fête de l'Aïd, conformément à la nouvelle disposition de la loi du 10 juin 2018 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et le suivi des agents de contrôle quant au respect par les commerçants du programme de permanence. Chérif Omari a, en outre, instruit les directeurs régionaux de Commerce d'impliquer « toutes » les parties concernées pour « informer » les citoyens sur ces mesures qui seront prises par le ministre du Commerce et ce, par le biais des médias, l'affichage des listes des commerçants concernés par la permanence au niveau des sièges des communes, des directions du Commerce de wilaya et sur les sites officiels des directeurs de wilayas ainsi que les réseaux sociaux d’Internet. Aussi, des directives ont été données par le SG du ministère afin de « renforcer » le dispositif de contrôle à travers les brigades mixtes (commerce-agriculture) au niveau des wilayas pour éviter le stockage informel de la pomme de terre et la spéculation sur ce produit de large consommation et « redynamiser » le dispositif de veille et d'intervention relatif aux intoxications alimentaires.

S. A. M.