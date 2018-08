Tourisme en Tunisie : Â« Les AlgÃ©riens sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s dans notre pays Â»

Après une période particulièrement difficile engendrée par la conjoncture sécuritaire, économique et politique, le tourisme en Tunisie a repris de plus belle ces deux dernières années. Cependant, il est en effet hors de question pour notre voisin de l’Est, d’oublier le soutien apporté par les Algériens durant les dures années traversées pendant ladite période.

Les déclarations de responsables tunisiens convergent en majorité vers la même conviction : «Les Algériens ont sauvé le tourisme en Tunisie». Aujourd’hui, alors que les nuages se dissipent sur ce secteur névralgique de l’économie tunisienne, les infrastructures hôtelières, ou du moins la majorité d’entre elles, tiennent à assurer un retour d’ascenseur.

Fort de ses 25 années d’expérience dans l’hôtellerie dont 18 au sein de la chaîne espagnole Vincci, M. Faouzi Djebara, directeur général de l’hôtel Vincci Marillia de Hammamet Yasmine - Tunisie, affirme dans un entretien accordé à notre journal que les Algériens restent des clients choyés en Tunisie.

«Je me permets de dire, au nom de tous les hôtels en Tunisie que c’est un honneur et un plaisir de recevoir les Algériens dans nos établissements. Nous devons beaucoup à ce grand peuple qui nous a soutenu dans les moments difficiles», a-t-il affirmé.

Parlant de l’hôtel Vincci Marillia dont il est actuellement directeur général,

M. Djebara explique que «la clientèle algérienne est très appréciée au niveau de cet établissement. Les touristes algériens représentent 20% de la totalité de nos clients, dont 55% sont des Français ».

«Ce qui est certain, c’est que tous les hôtels en Tunisie accueillent des Algériens qui sont ici chez eux. De nombreux Algériens visitent chaque année notre pays et cela nous pouvons facilement le constater sur les routes et dans les hôtels», déclare

le DG toute en relevant que «les Algériens ne viennent pas uniquement d’Algérie mais également de plusieurs pays européens, notamment la France».

Interrogé quant à la rumeur faisant état que les responsables du tourisme et des hôtels en Tunisie ont signifié indirectement leurs refus de recevoir les Algériens, notre interlocuteur réfutera catégoriquement cette idée. «Cette rumeur est infondée et n’a aucun sens», regrette-t-il.

«Bien au contraire les Algériens en Tunisie sont chez eux. Ils font partie du tourisme local et je me demande sur quelle base on a inventé ces rumeurs infondées qui peuvent nuire aux relations des deux pays qui sont excellentes», explique-t-il et d’ajouter que «l’Algérie et la Tunisie c’est un seul pays. Il nous est impossible de refuser un touriste algérien grâce à qui notre tourisme a repris des couleurs après avoir été abandonné par tous».

D’ailleurs, il ne manquera pas de relever «qu’il n’y a aucune différence entre un client algérien et un tunisien, au contraire il est chez lui et n’a jamais été considéré comme un étranger».

«Tous les hôtels chez nous ont des partenaires très importants en Algérie, telles que les agences de voyages avec qui nous avons de très bonnes relations. Celles-ci ont leurs quotas au même titre que les agences européennes», affirme notre interlocuteur.

«Il est par conséquent impensable de ne pas garder le même nombre de clients algériens durant les deux dernières années. Nous accordons des quotas très importants aux Algériens pour leur permettre de venir et de profiter de la qualité de service offert par les établissements hôteliers qui proposent un rapport qualité/prix imbattable», relève-il.

Le même responsable ne manque pas de revenir sur la période difficile qu’a traversée la Tunisie. «Depuis l’attaque terroriste à Sousse qui a coûté la vie à 27 personnes, la Tunisie a perdu énormément de marchés européens, néanmoins le marché local tunisien et algérien (il considère le marché algérien comme un marché local, ndlr) ont réussi à répondre à nos besoins en matière de clientèle, ce qui a sauvé notre tourisme», souligne-t-il. Il qualifiera les deux dernières années « d’exceptionnelles » en termes de touristes étrangers ayant visité le pays voisin, les chiffres enregistrés dépassent même ceux réalisés en 2010.

Précisons que le Vincci Marillia, rénové en 2014 est un établissement très prisé par tous les Européens, particulièrement les Français, les Allemands, les Russes, les Belges et les Italiens.

Côté chiffres, en juin dernier plus de 800.000 Algériens en séjourné dans les hôtels tunisiens alors que depuis le début du mois d’août, chaque jour 18.000 Algériens et 4.500 véhicules passent la frontière, selon les chiffres de la police des frontières de l’est du pays ; un chiffre appelé à augmenter pour atteindre 22.000 personnes. En juillet dernier, selon la même source, le nombre d’Algériens ayant passé la frontière n’a pas dépassé les 3.000 et 750 véhicules/jours.

Mohamed Mendaci