Habitat : RÃ©siliation des contrats de 475 entreprises

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé avoir procédé à la résiliation de contrat de 475 entreprises nationales et étrangères, en charge de la réalisation de 25.000 unités de logements de différentes formules au titre de l’année 2018, et ce au niveau des 48 wilayas.

Ainsi, le ministère a annoncé la résiliation de six contrats de réalisation de 4.550 logements à travers trois wilayas, dans le cadre du programme location-vente (AADL), 462 contrats pour 14.535 logements sur 46 wilayas pour la formule logement public locatif (social) et deux contrats de 78 logements à travers deux wilayas pour les LPP.

En ce qui concerne les entreprises étrangères, 5 contrats ont été résiliés également, dont 3 contrats

construction de 3.750 logements «location-vente» dans deux wilayas, et 2 contrats concernant 2.480 logements «public locatif» dans deux wilayas aussi.

Le gouvernement avait promis de livrer plusieurs milliers de logements durant les mois à venir.

Le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a affirmé à maintes reprises que les autorités ne toléreraient plus les retards dans les projets de réalisation de logements. Des instructions fermes ont été données par le ministre dans ce sens pour que les problèmes rencontrés soient résolus sans délai selon leur nature technique ou

financière.

C’est dans cette optique que l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a pris la décision de lancer une application en ligne au niveau de sa direction générale. L’application est à même de permettre aux responsables de suivre et d’évaluer la cadence d’exécution et d’achèvement des différents projets de l’AADL au niveau national. Cette application numérique, qui devrait servir de base de données pour les services du ministère de l’Habitat et de l’AADL, permettra aux responsables d’intervenir rapidement, en cas de constatation de retard ou de décalage par rapport aux délais de livraison au niveau des chantiers ayant enregistré des difficultés, afin de régler les obstacles qui entravent l’achèvement des projets.

L’intervention de l’Agence ou des services du ministère de l’Habitat concerne dans ce cas les entreprises de réalisation, dont les travaux sont à l’arrêt ou accusant des retards dans la réalisation des projets qui leur sont affectés. Hormis les mises en demeure adressées aux promoteurs, les instructions du ministère concernent, notamment, le respect effectif des délais de réalisation. En cas de manquement aux obligations, le ministère a pris les devants, en prenant la décision irrévocable de résilier les contrats.



Le fichier national de logement a été d’un grand apport dans l’assainissement des listes de bénéficiaires



Dans le but de relancer les projets interrompus, le ministère avait demandé aussi aux directions de l’Habitat, dans les différentes wilayas, de procéder à la présentation périodique de rapports détaillés sur la nature et le rythme des travaux, ainsi que la configuration d’un agenda concernant les délais de livraison des projets avant la fin de l’année en cours.

Il faut dire que les retards accusés dans la réalisation des projets AADL 1 et autres formules sont dans la plupart des cas dus au manque de matériaux de construction, des vices de formes relatifs aux études et manque de main-d’œuvre ou manque de liquidités.

Le Président de la République ayant pris la décision de relancer les projets de l'AADL 1 en 2012, a instruit le gouvernement de lever tous les obstacles. Suite à cette décision, le programme de logement AADL 1 est à présent réalisé à près de 80% à l'échelle nationale. Pratiquement, toutes les wilayas sont sur le point de livrer les logements

dans leur globalité. D'autres wilayas ont fait mieux et ont entamé d'ores et déjà la livraison des logements AADL 2.

Abdelwahid Temmar a fait savoir récemment que des milliers d'unités seront livrées à travers le pays durant et après le mois sacré. Les wilayas concernées sont Relizane, Batna, Sidi Bel Abbés, Béchar, Tiaret, Sétif, Saïda, Laghouat, Annaba, Mostaganem, Oran, M'sila et Bordj Bou Arreridj.

«Le quota qui sera distribué au niveau de ces wilayas va de 200 à 2000 unités», fera savoir en outre le ministre. Par ailleurs et dans le même ordre d'idées, il faut rappeler que l'instauration du fichier national du logement a beaucoup aidé les autorités locales, à la fois dans l'étude des dossiers et la répartition des logements aux personnes méritantes.

Dans la wilaya d'Alger, ce fichier a permis aux services de wilaya de découvrir 5.240 demandeurs de logements ayant déjà bénéficié de logements ou de subventions de l'Etat ou étaient propriétaires de biens fonciers, ce qui a induit leur exclusion des listes de bénéficiaires.

Selon le fichier national du logement, l'existence également de 2.527 souscripteurs au programme AADL 1, 588 souscripteurs propriétaires de logements, 919 autres ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat, 178 souscripteurs titulaires de permis de construction et 28 bénéficiaires du logement promotionnel public (LPP), élevant le nombre des candidats au logement découverts et radiés des listes des bénéficiaires des logements sociaux jusqu'à la première étape de la 23e opération à 5240 souscripteurs», avait fait savoir le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Salima Ettouahria