Effondrement dâ€™un viaduc autoroutier en Italie : Lâ€™AlgÃ©rie prÃ©sente ses sincÃ¨res condolÃ©ances

L’Algérie a présenté, hier, ses «sincères» condoléances au gouvernement et au peuple italiens suite à l’effondrement d’une partie du viaduc autoroutier près de la ville de Gênes au sud de l’Italie, qualifiant le drame d’«affligeant». «L’effondrement d’une partie du viaduc de l’autoroute près de la ville de Gênes, au sud de l’Italie, est un drame affligeant qui a endeuillé de nombreuses familles auxquelles nous présentons nos sincères condoléances, comme nous assurons de notre sympathie et de notre solidarité le gouvernement et le peuple italiens amis», a déclaré à l’APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif. Le bilan des morts dans cet effondrement s’est alourdi à 30 morts, a annoncé le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini.