Attaque terroriste contre une patrouille de la gendarmerie au Burkina Faso : L’Algérie condamne

L’Algérie a condamné hier l’attaque terroriste qui a ciblé samedi dernier une patrouille de la Gendarmerie à l’est du Burkina Faso, exprimant sa solidarité avec le gouvernement burkinabé. “Nous condamnons l’attaque terroriste meurtrière qui a ciblé, samedi, 11 août 2018, une patrouille de la gendarmerie burkinabè à l’est du pays, faisant six morts parmi ses membres”, a déclaré à l’APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

Il a ajouté que “tout en nous inclinant devant le sacrifice des gendarmes tombés alors qu’ils accomplissaient leur devoir au service de leur pays, nous tenons à présenter nos condoléances et assurer de notre sympathie et de notre solidarité leurs familles, le gouvernement et le peuple amis du Burkina Faso”. “Nous demeurons convaincus que la férocité et la sauvagerie des terroristes ne fera que renforcer la détermination de ce pays ami et de l’ensemble des pays de notre continent à continuer à faire face et à combattre ce fléau jusqu’à son éradication totale”, a souligné M. Benali Cherif.