Brigade navigante de la PAF : les formalitÃ©s policiÃ¨res supplÃ©mentaires bien accueillies par les voyageurs

Les facilitations et formalités policières supplémentaires assurées par les services de la brigade navigante de la police aux frontières (PAF), à bord des navires, ont été bien accueillies par les voyageurs affluant vers notre pays durant la période estivale. Nombre de voyageurs et membres de la communauté algérienne établie à l’étranger ont exprimé, à leur arrivée au port d’Alger à bord du navire «Elyros», en provenance de la ville de Marseille (France), leur satisfaction quant à «la célérité, l’efficacité et la souplesse» des nouvelles formalités policières, introduites il y a trois ans, par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), permettant aux voyageurs de s’acquitter en un temps record des formalités de transit. Pour les voyageurs dont le nombre ne cesse de croître à l’approche de l’Aïd El Adha, coïncidant cette année avec la saison estivale, ces formalités leur permettent de quitter le port «en quelques minutes», juste après l’accostage du navire au quai, tandis qu’une telle opération nécessitait auparavant beaucoup de temps, avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, d’autant que le facteur temps est primordial pour ceux d’entre eux devant se rendre vers d’autres wilayas du pays.

Les ressortissants algériens établis à l’étranger ont salué, en outre, la qualité des services prodigués par les éléments de la brigade navigante à bord du navire. A ce titre, la chef de bureau de formation et de communication, la commissaire de police Mahdi Razika a affirmé que la DGSN, représentée par la police aux frontières maritimes, a pris «une série de formalités et de mesures sécuritaires afin de faciliter le transit des voyageurs et des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, à travers l’affectation d’une brigade navigante relevant de la PAF maritimes au port d’Alger en vue de procéder aux différentes formalités et procédures de transit des voyageurs et de véhicules».

Les formalités «s’effectuent en un temps record ne dépassant pas les 30 secondes», a-t-elle dit, précisant que «les brigades navigantes, créées en 2016, sont chargées de fournir un service de qualité et de faciliter l’opération de transit des voyageurs».

«Ces formalités ont été généralisées à tous les ports d’Algérie», a-t-elle ajouté.

Outre les éléments de Police chargés des services et de la couverture sécuritaire du navire, l’équipe navigante est composée de 7 agents dirigés par un chef de brigade, accompagné de deux policiers chargés des formalités de transit au niveau de la station biométrique du navire.