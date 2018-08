Hadj : Bonne prise en charge des pÃ¨lerins algÃ©riens

Les hadjis algériens continuent d’affluer aux Lieux saints au 20e jour, et ce, dans de bonnes conditions d’organisation, a indiqué, lundi à La Mecque, le président de la délégation consulaire de la Mission algérienne du Hadj, Mohamed Meziane.

Ce sont 31.814 hadjis algériens qui sont arrivés aux Lieux saints, soit près de 84,7% du total des hadjis, et ce par 107 vols en provenance des aéroports algériens, a précisé M. Meziane. Le même responsable a fait état d’un bond qualitatif dans le travail de la Mission algérienne, notamment en matière de logement, de restauration et de prise en charge sanitaire, relevant qu’une baisse sensible dans le nombre de décès parmi les hadjis algériens a été constatée par rapport à 2014, soit 4 cas de décès, jusqu’au 20e jour de la saison du hadj 2018, des cas dus, selon lui, aux facteurs de «l’âge et de la fatigue». Pour le même responsable, cette baisse est due à la préparation anticipative de cette opération par l’Office National du Hadj et de la Omra (ONHO) qui a procédé, en Algérie et en Arabie saoudite, à «un travail anticipatif d’excellence» qui s’élève, poursuit-il, «à des niveaux supérieurs de prestations». S’agissant du travail consulaire, M. Meziane a indiqué que l’équipe désignée par le ministère des Affaires étrangères est composée de 13 éléments, répartis sur 3 centres dont 6 membres à La Mecque, 4 à Médine et 3 autres à Djeddah. Le président de la délégation a affirmé, en outre, que les instructions des ministres des Affaires étrangères et des Affaires religieuses et des Wakfs et celles du directeur général de l’ONHO sont très claires, consistant à déployer tous les efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations des hadjis, citant, dans ce cadre, les cas des hadjis algériens qui contactent quotidiennement les services du Bureau consulaire de La Mecque pour faire part de leurs doléances relatives principalement à la perte de documents ou d’argent. «Au 20e jour de cette saison, nous pouvons dire que le hadj 2018 se déroule dans de bonnes conditions grâce au travail de tous les services de la Mission algérienne du Hadj», a indiqué M. Meziane, mettant en avant la coordination entre les différents membres de la Mission qui tiennent, dit-il, des réunions quotidiennes présidées par le coordinateur général et le directeur de l’ONHO, Youcef Azzouza, en présence de tous les cadres.



Nécessité d’une coordination entre tous les partenaires



Les cadres de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) et les représentants des agences de voyages sont appelés à une coordination plus étroite en vue de faciliter l’accomplissement des rites du hadj et surmonter les difficultés auxquelles les hadjis font face, a-t-on indiqué hier à La Mecque (Royaume de l’Arabie saoudite). Le président du centre de la mission algérienne du hadj à La Mecque, Mohamed Reda Traikia, a appelé lors d’une rencontre à La Mecque en présence du représentant de l’ONPO et des présidents de sections à l’image de la section de l’orientation, de la fatwa, du service sur le terrain, de la santé et de la restauration, outre des représentants de 44 agences du tourisme et des voyages, à la coordination entre toutes les parties et à ne ménager aucun effort pour permettre aux hadjis algériens d’accomplir pleinement leur rites tant à Arafat, Mouzdalifah ou à Mina. Concernant les préoccupations des agences de voyages exprimées lors de cette rencontre, M. Traikia les a qualifiées d’«objectives», soulignant que les membres de la mission sont prêts à coopérer avec toutes les agences en cette période, avant d’ajouter que la prochaine étape se fera sur le terrain où il sera procédé au constat des lieux et des espaces ainsi que de l’action des moutawifine à Arafat et Mina. Pour sa part, M. Ibrahim Mektour, chargé des rites au niveau de la mission algérienne du hadj, a indiqué que cette réunion a permis à tout un chacun de débattre des lacunes enregistrées durant les saisons précédentes, rappelant que l’ONPO et les agences de tourisme et de voyages ont remédié aux lacunes en vue de restructurer la mission au niveau des Lieux saints dans 14 bureaux en termes de responsables et de coordonnateurs à travers une cellule créée par le coordonnateur général (directeur général de l’ONPO) à cet effet et qui effectuera des déplacements dans chacun des Lieux saints (Arafat, Mouzdalifah et Mina).

Les représentants des agences de tourisme et de voyages ont salué, par ailleurs, cette rencontre qu’ils ont qualifiée de «bénéfique» à même d’assurer la coordination et l’accomplissement du hadj dans de bonnes conditions.