RentrÃ©e scolaire des moins de 6 ans : suppression des dÃ©rogations

Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent rejoindre les bancs des écoles, dès cette rentrée prévue le 5 septembre prochain, c’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Education nationale.

En effet, le ministère vient d’autoriser les inscriptions des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, en première année primaire, au titre de l’année scolaire 2018-2019 et non pas en classe préparatoire.

Dans une circulaire envoyée à l’ensemble des directions de l’Éducation à travers le pays, le ministère de l’Education a demandé aux chefs d’établissements scolaires d’établir la liste des enfants concernés par cette disposition.

La dérogation d’inscription pour les enfants âgés de 5 ans et demi en première année primaire, vise à permettre à ces élèves d’accéder à leur droit de scolarité et de ne pas perdre des mois avant d’atteindre l’âge obligatoire à la scolarisation, soit 6 ans.

Cette mesure tend, également, à éviter la surcharge des classes préparatoires et préserver, ainsi, la norme en termes de nombre d’élèves qui ne doit pas dépasser 25 par classe. Notons que cette décision intervient à quelques semaines de la rentrée scolaire 2018-2019, qui vient d’être fixée par le ministère de l’Education pour le 5 septembre 2018 et le 2 septembre pour le personnel enseignant. Alors que l'administration centrale devrait reprendre dès le 19 août 2018, et l'administration locale le 26 août de l’année en cours.

Il faut savoir que la rentrée scolaire 2018/2019 s’inscrit dans la continuité du processus de la réforme engagée dans le secteur de l’éducation nationale, caractérisée par la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé, dans les trois paliers.

En effet, l’engagement et la volonté de l’ensemble des acteurs du système éducatif à construire une école de qualité se sont traduits, au cours de l’année 2017, par de nombreuses actions portant essentiellement sur l'évaluation des acquis des élèves ainsi que le renforcement de la formation des enseignants et personnels d'éducation.

Ces mesures ont été nécessaires pour répondre aux besoins du secteur et aux aspirations des parents d’élèves, notamment en matière de qualité de l’enseignement prodiguée à leurs enfants. Pour ce faire, des moyens et des ressources financières et humaines ont été mobilisés pour pallier certains dysfonctionnements du système éducatif, notamment en matière d’encadrement pédagogique. Il convient de rappeler que le ministère de l'Education nationale a élaboré un plan national de formation (2017-2020) qui accorde une importance primordiale aux apprentissages et à l'acquisition de connaissances dans un environnement scolaire adéquat. Il est à rappeler également que des efforts considérables ont été consentis par les pouvoirs publics pour la scolarisation de 9,5 millions d'élèves inscrits durant cette année scolaire au niveau des 27.000 établissements éducatifs du pays, et encadrés par plus de 700.000 fonctionnaires pédagogiques et administratifs.

Outre le recrutement d’enseignants qualifiés qui viendront renforcer l’encadrement pédagogique, une nouvelle mesure a été prise par le département de l’éducation nationale qui a instruit les gestionnaires des ressources financières relevant du secteur, à l’effet d’exploiter les stocks disponibles de manuels scolaires afin d’assurer la distribution au niveau de l’ensemble des établissements scolaires. Et ce avant le 10 octobre 2018.

Des directives ayant pour seul objectif d’assurer un début effectif de la rentrée dès les premiers jours et éviter la perte de temps qu’engendre la vente des livres et l’achat des fournitures scolaires.

De ce fait, pour remédier aux insuffisances enregistrées dans la distribution des manuels scolaires et mettre fin aux chaînes interminables, le ministère a mis en place une série de mesures. Il s’agit entre autres, de l’utilisation du système informatique dans le processus de distribution, et ce, en coordination avec les centres de distribution des documents scolaires, les directions de l’éducation et avec l’administration centrale, de l’Office national des publications scolaires ainsi que les services centraux au niveau du ministère.

Kamélia Hadjib