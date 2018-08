Enseignement supÃ©rieur : Des bourses dâ€™Ã©tudes Ã©trangÃ¨res proposÃ©es aux Ã©tudiants algÃ©riens

Les étudiants algériens désirant poursuivre leurs études supérieures à l’étranger pourront bénéficier de bourses d’études en Allemagne dans le cadre du programme DAAD.

Les candidatures peuvent êtres déposées jusqu’à la fin du mois en cours. Le programme DAAD d’échanges universitaires alloue des bourses aux étudiants titulaires d’un diplôme de licence de pouvoir poursuivre leur cursus universitaire en Allemagne, et de bénéficier de bourses d’un montant mensuel de 750 euros pour les étudiants en Master, 1.000 euros pour les étudiants en doctorat et 2.000 euros pour les enseignants-assistants et conférenciers. Ces bourses sont d’autant plus bénéfiques que ces formations sont dispensées dans des universités allemandes reconnues par l’Etat.

Sur le site web du programme, il est demandé aux postulants, entre autres conditions, de prouver au moins deux années d’expérience professionnelle, en plus de l’achèvement du premier cycle d’études (licence). Par ailleurs, les étudiants désirant postuler doivent maîtriser l’anglais parlé et écrit dans la mesure où les cours seront dispensés dans cette langue, dans certains branches.

Entièrement financé par l’Office allemand d’échanges universitaires, les bourses du programme DAAD prennent en charge : les frais de scolarité, l’assurance, les frais de subsistance sur une période de 12 mois, les frais de voyage, les frais d'études et de recherche, les frais d'impression pour le mémoire ou la thèse.

Le programme DAAD, entièrement financé par l’Office allemand d’échanges universitaires, accorde chaque année 100.000 bourses pour des étudiants allemands et étrangers, et est considéré comme l’un des meilleurs programmes d’échanges universitaires au niveau mondial.

A titre d’information, le programme DAAD se décline dans trois sous-programmes, le premier concerne les programme pour la coopération de développement, le second est dit «programmes spéciaux DAAD», ainsi que des programmes de «Humboldt pour les études postdoctorales», et une bourse pour le financement des projets de recherches appliqués notamment pour les chercheurs des pays en voie de développent.

Ce programme de bourses concerne plusieurs domaines dont les sciences économiques, l’administration des affaires, la coopération au développement, l’ingénierie et sciences connexes, les mathématiques, planification régionale et urbaine, sciences agricoles et forestières, sciences naturelles et environnementales, médecine et santé publique, les sciences sociales, les sciences de l’éducation, le droit, le journalisme et l’étude des médias.

Les étudiants désirant accéder à ce programme, considéré comme l’un des meilleurs au monde, doivent s’y inscrire avant le 31 août 2018. Une attestation de maîtrise de la langue anglaise est exigée aux étudiants issus des pays dont l’anglais n’est pas la langue officielle, la maîtrise de la langue allemande n’est par ailleurs pas une condition pour accéder à ce programme. Les candidats retenus pourront bénéficier de bourses d’une durée de 12 à 36 mois.

Pour ce qui est de la vie sociale du futur boursier, il est à noter que le programme DAAD couvrira financièrement l’hébergement, les frais de santé, de transport, et tous les frais associés aux besoins académiques. Le site web du programme offre plus d’information pour les étudiants qui s’intéressent aux études supérieures : https://www.daad.de.



Le Chevening Scholarship, une autre destination d’études



Dans le même contexte, les étudiants algériens peuvent choisir une autre destination pour pouvoir entamer des études de post-graduation. En effet, les inscriptions pour l’obtention de la bourse Chevening du Royaume-Uni est déjà en cours depuis le 6 août.

Le Chevening Scholarship est un prestigieux programme financé par le ministère britannique des Affaires étrangères. La bourse permet aux étudiants algériens de préparer un Master ou une formation de courte durée au Royaume-Uni. En plus de l’opportunité de découvrir les différents aspects de la vie au Royaume-Uni et de rencontrer d’autres boursiers Chevening. Ce programme finance, entre autres, des études sur le domaine de la bonne gouvernance (politique et économique), du changement climatique et de la gestion de l’environnement, et les sciences juridiques. Les bénéficiaires auront, une année durant, une rétribution mensuelle entre 1.000 et 1.200 livres.

Les candidats sont tenus de faire leur demande en ligne. Le formulaire de demande dit «e-Chevening» doit être rempli en anglais à l’adresse : http://www.chevening.org/algeria/. Les étudiants ont jusqu'à la fin du mois en cours pour introduire leur demande de bourse d'études.



Bourses d’études, belle opportunité pour qui ?



Dans le domaine de l’enseignement supérieur, plusieurs pays offrent des bourses, pour promouvoir leur système d’enseignement supérieur et créer des pôles d’excellence en matière de recherches et d’innovations scientifiques, où peuvent se croiser les cerveaux pensants.

En plus des programmes d’échanges universitaires, tel qu’Erasmus, les diplômés algériens se familiarisent depuis quelques années avec d’autres offres, comme la bourse du gouvernement turc Yunus Emre, et le très sélectif programme des bourses Fulbright qu’offrent le département d’Etat américain.

Les slogans des offres d’études séduisantes au profit des étudiants «désireux d'élargir leur formation, leurs recherches ou de partager leurs compétences» sont néanmoins à double tranchant, parce que l’objectif de ces bourses est de capter les matières grises qui feront le bonheur des pays accueillants.

L'idée consiste à considérer que le déplacement dans un autre pays pour les besoins d’étude est ce qui favorise une mutation intellectuelle permettant aux étudiants de mieux comprendre les évolutions des domaines de recherche des différentes branches de savoir, et l’acquisition de connaissances théoriques actualisées pour mettre ces acquis au service de leur pays d’origine.

Mais, en ce qui concerne notre pays, la réalité est toute autre. Les récentes déclarations du président de l’Union générale des expatriés algériens, Said Benreguia, qui évoquait la fuite de «pas moins de 500.000 cerveaux algériens «perdus» dans les quatre coins du monde».

Ces chiffres devraient interpeller tout un chacun ! Plus largement, l’objectif pour les boursiers est de pouvoir évoluer dans un cadre académique qui leur permet à la fois de se rencontrer et d’échanger leurs connaissances et acquis scientifiques avec d’autres boursiers du monde, et par la suite d’être, les acteurs du transfert du savoir scientifique qui permettra d’apporter une contribution essentielle au renforcement du réservoir intellectuel du pays, et non pas seulement les courroies d’une transmission passive des modes de pensées aliénantes.

Acquérir du savoir c’est bien, apporter un savoir-faire pour son pays d’origine est un devoir moral.

Tahar Kaïdi