DÃ©veloppement de lâ€™Afrique : Les 10 Engagements de lâ€™Inde

Le Premier ministre du gouvernement de l’Inde s’est adressé au Parlement de l’Ouganda le 25 juillet 2018 sur les accomplissements de son gouvernement durant les quatre dernières années dans le contexte des relations Inde-Afrique et la croissance de partenariat entre l’Inde et l’Afrique dans plusieurs domaines, en s’appuyant sur dix principes d’engagement : Premièrement, intensifier et approfondir l’engagement de l’Inde avec l'Afrique qui sera soutenu et régulier. Deuxièmement, le développement de partenariat guidé par les priorités des pays africains se fera sur la base du talent, des compétences et des capacités locales pour la création d'opportunités. Troisièmement, ouvrir les marchés indiens ouverts au commerce africain et encourager les sociétés indiennes à investir en Afrique. Quatrièmement, utiliser l'expérience de l'Inde dans le domaine de la révolution numérique pour soutenir le développement de l'Afrique, améliorer les services publics, étendre l'éducation et la santé, diffuser l'alphabétisation numérique, élargir l'inclusion financière et intégrer les marginalisés. Cinquièmement, aider l'Afrique qui possède 60% des terres arables du monde à améliorer ses rendements agricoles. Sixièmement, aborder les défis du changement climatique pour assurer un ordre climatique international juste, préserver la biodiversité et adopter des sources d'énergie propres et efficaces. Septièmement, coopérer dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, garder notre cyberespace sûr et sécurisé et soutenir l'ONU pour faire avancer et maintenir la paix. Huitièmement, préserver les océans des pays africains ouverts et libres au profit de toutes les nations en utilisant la vision indienne de la sécurité de l'océan Indien. Neuvièmement, travailler avec tous les pays africains afin de répondre aux aspirations de leur jeunesse. Dixièmement, travailler conjointement avec tous les pays africains pour la réforme des institutions globales afin de donner un rôle au tiers de l’humanité qui vit en Afrique et en Inde.