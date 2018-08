Mebtoul Abderrahmane, Ã©conomiste et expert international : Â«Lâ€™AlgÃ©rie sâ€™en sortira avec un baril Ã  70 dollarsÂ»

Une grande «rigueur budgétaire», une meilleure «gouvernance» et un «changement de cap» de la politique économique actuelle. Voilà le triptyque qu’a recommandé le Pr Mebtoul dans un entretien paru à American Herald Tribune, pour que l’Algérie, avec un baril entre 60/70 dollars, ne puise pas dans ses réserves de change.

Dans le cas contraire, affirme-t-il, sentencieux, il lui en faudra un baril à 100 dollars. Des atouts ? L’Algérie n’en manque pas. L’universitaire cite, entre autres, un endettement faible, 20% du PIB, la dette extérieure étant à 2,5% du PIB et le secteur bancaire qui reste capitalisé. Abordant les efforts consentis pour échapper à la dépendance quasi totale aux hydrocarbures, l’expert cite, en premier lieu, le programme national en énergies renouvelables, visant à installer une capacité de 22.000 mégawatts, ainsi que l’économie de 9% d’énergie à l’horizon 2030. S’ajoutent d’autres atouts hors hydrocarbures et non des moindres. Le Pr Mebtoul cite, entre autres, les nouvelles technologies, l’agriculture, une activité industrielle importante mais nécessitant l’instauration d’une dynamique territoriale autour des centres techniques industriels. Toutefois, l’expert déplore la marginalité, pour le secteur privé, des exportations hors hydrocarbures.

Ce secteur «réalise 80% de la valeur ajoutée hors hydrocarbures du pays (…), mais sa part dans l’investissement productif est négligeable, certaines sources donnant moins de 2 à 3%/an du total de l’investissement entre 2010/2017». Le secteur public, lui, aura besoin d’un «savoir-faire managérial et technologique», qui s’inscrit dans «l’économie de la connaissance, sans laquelle aucun développement n’est possible». A une question liée aux conditions nécessaires pour valoriser les filières hors hydrocarbures, l’expert en management affirme que le grand défi consiste en la dynamisation du système financier, qui est actuellement dans «l’incapacité d’autonomiser la sphère financière de la sphère publique». Enchaînant, le Pr Mebtoul recommande une «synchronisation de la sphère réelle et de la sphère financière, de la dynamique économique et de la dynamique sociale au sein d’une stratégie tenant compte des enjeux géostratégiques et de la transformation rapide du monde assistant à un bouleversement de la chaîne des valeurs». D’autre part, et dans une contribution dont nous détenons une copie, l’universitaire rebondit sur Sonatrach qui vient de se doter d’une nouvelle direction. «La stratégie de Sonatrach est inséparable de l’environnement international, notamment de l’évolution du cours du pétrole et de la stratégie de l’OPEP. L’Algérie, malgré le niveau relativement faible de sa production, a toujours joué un rôle déterminant dans la stratégie de l’OPEP, dont les derniers accords d’Alger qui ont permis les accords de Vienne du 30 novembre 2016», relève le Pr Mebtoul. Et d’ajouter : «Rendre plus efficiente Sonatrach suppose plusieurs actions stratégiques.» Il est question entre autres, de «la replacer dans le contexte international et national», une «gestion rationnelle des ressources humaines».

Fouad Irnatene