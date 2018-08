MausolÃ©e royal de MaurÃ©tanie Ã  Tipasa : PlongÃ©e dans 2.000 ans dâ€™histoire

L’été n’est pas que synonyme de plage, beaucoup d’Algériens cherchent une idée ingénieuse pour passer leurs fins de journées peut mener à de bons plans, comme ceux qui visitent le Mausolée royal de Maurétanie dans la wilaya de Tipasa.

Surnommé «Tombeau de la chrétienne» ou encore «Kbor Erroumia», ce monument de l'époque numide, situé dans la commune de Sidi Rached, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d’Alger est inscrit depuis 1982 au patrimoine mondiale. Il est en outre sur la liste indicative du patrimoine national de l'Unesco depuis 2002 au titre des «Mausolées Royaux de Numidie, de la Maurétanie et les monuments funéraires préislamiques».

Il est vrai que le tombeau ne cache pas des trésors, pas de vestiges ou monuments qui prouvent la réelle existence de la tombe funéraire de la reine Cléopâtre Sélène, mais son emplacement stratégique dit tous le sens du passé millénaire de l’Algérie, terre d’exception ayant historiquement convoitée tous les conquérants. Ce bijou architecturale dont l’histoire est souvent peu connue, parfois méconnue et occultée prouve aussi la virtuosité de l’homme lorsqu’il perd son amour. Erigé sur une crête de colline avec une vue imprenable sur la Méditerranée au nord, le mausolée royal de Maurétanie est un tumulus de pierre de 32 mètres de hauteur qui domine la plaine de la Mitidja au sud à 261 mètres d’altitude.

Certains historiens pensent qu'il s'agit d'un mausolée royal construit par le roi Juba II qui régna de 25 av. J.-C. à 23 ap. J.-C. par suite à la peine de la perte de sa dulcinée, la reine Cléopâtre Sélène. Pour d'autres, l'étude architecturale du monument permettrait de le dater approximativement du Ier ou IIe siècle av. J.-C. et donc antérieurement à la domination romaine sur l'Afrique du Nord. La date de construction et la fonction réelle de ce monument ne sont pas connues avec certitude. Il est mentionné dans un texte du géographe Pomponius Mela, daté des années 40 ap. J.-C., époque où le royaume de Maurétanie fut annexé par Rome.

Actuellement géré par l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels de (OGEBC), le tombeau s’est transformé en un lieu convivial pris d’assaut par les familles algériennes en provenance des quatre coins du pays. Etant malheureusement le fief de la délinquance pendant de longues années, l’exploitation de ce monument millénaire est hyper importante pour la valorisation de notre patrimoine et le rendre accessible à la jeune génération.

Un parking a été aménagé dans l’attente de la mise en place de navettes de bus pour plus d’accessibilité. L’hygiène et la sécurité font du site un endroit convoité par les familles, amis et couples tout au long de l’année, cela dit, le service demeure encore le maillon faible de tous les trésors archéologiques qui sont légion en Algérie.

Kader Bentounès